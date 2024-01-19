على متنها أول رائد فضاء تركي.. سبيس إكس تطلق رحلة (Ax-3)|شاهد

أعلنت شركة سبيس إكس عن إطلاق مهمتها (Ax-3) إلى وكالة الفضاء الدولية، وكان على متنها أول رائد فضاء تركي، ويشكل هذا الرائد جزءًا من فريق مؤلف من أربعة أشخاص.

وانطلق صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا التابع لمحطة الفضاء الدولية "ناسا" في ساعات متأخرة من بعد الظهر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



فريق مؤلف من أربعة أشخاص

وكان على متن الصاروخ رائد الفضاء السابق في "ناسا" مايكل لوبيز أليجريا من إسبانيا والإيطالي والتر فيلادي والسويدي ماركوس واندت والتركي ألبير غزر أوجي.

ومن المتوقع أن تصل الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية يوم السبت، وستبقى هناك لمدة 14 يومًا قبل أن تعود إلى الأرض.

وتهدف هذه الرحلة ضمن مهمة "أكسيوم ميشن 3" إلى تنفيذ عدة مهام علمية متنوعة على متن محطة الفضاء الدولية. سيتم إجراء 13 تجربة في الفضاء، بما في ذلك دراسات تساهم في تطوير المعرفة العلمية في مجالات مثل السرطان والخلايا المناعية.