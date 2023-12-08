إيلون ماسك يتربع على عرش عالم الأموال .. ارتفاع تقييم سبيس إكس

يتربع رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك على عرش المال والاعمال حيث ارتفع مؤخرا تقييم "سبيس إكس" إلى 175 مليار دولار، وتتطلع الشركة المملوكة للمياردير إلى بيع أسهم تزيد قيمة الشركة إلى حوالي 175 مليار دولار، أي 25 مليار دولار أكثر مما كانت تساوي في الصيف.

وتحاول سبيس إكس بيع أسهم بسعر 95 دولار لجمع ما بين 500 و750 مليون دولار، واجتذبت الشركة تقييمًا بقيمة 150 مليار دولار في يونيو عندما قامت بجمع الأموال آخر مرة، وفقًا للتقارير في ذلك الوقت.



وكشفت شبكة سي إن بي سي أن الشركة جمعت أيضًا 750 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة أندريسن هورويتز في يناير بتقييم 137 مليار دولار.



وسيؤدي التقييم المحتمل أن يضع سبيس إكس بين الشركات الأكثر قيمة في العالم، متجاوزة شركات مثل ديزني وكومكاست التي تبلغ قيمة كل منهما 167 مليار دولار، بحسب بيزنس إنسايدر.



تأسست شركة سبيس إكس في عام 2002 على يد ماسك، وقد وضعت نصب عينيها استعمار المريخ وهي الشركة الرائدة في سباق الفضاء.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، قامت بـ 69 عملية إطلاق مدارية مقارنة بـ 30 لوكالة الفضاء الصينية، أقرب منافسيها.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنه بعد عامين من الخسائر، حققت الشركة أرباحًا بقيمة 55 مليون دولار للربع الأول من عام 2023 على إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار.