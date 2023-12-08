إيلون ماسك يدعو إلى إقالة رئيس ديزني لهذا السبب

جدل جديد طال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هذه المرة بعد تصريحاته عن رئيس شركة ديزني، بوب إيجر، بأنه يجب أن يطرد بعد أن توقفت الشركة عن الإعلان عن X.

وقال ماسك في سلسلة من المنشورات ضد عملاق الإعلام: "والت ديزني ينقلب في قبره بسبب ما فعله بوب بشركته".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إخباره الشركات التي انضمت إلى المقاطعة الإعلانية لمنصته، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أوقفت بعض الشركات الإعلان مؤقتًا على X وسط مخاوف بشأن معاداة اليهود.

عاد إيجر بشكل مفاجئ إلى شركة ديزني قبل ما يزيد قليلا عن عام - بعد أقل من 12 شهرا من تقاعده - ليقودها خلال الأوقات العصيبة، حيث انخفض سعر سهمها واستمرت خدمة البث المباشر في Disney + في تكبد الخسارة.

خلال الفترة التي قضاها في الشركة، كان له الفضل في قيادة عمليات الاستحواذ الكبرى التي شملت استوديو الرسوم المتحركة بيكسار، وشركة الكتب المصورة مارفل، وشركة 21st Century Fox التابعة لروبرت مردوخ، وLucasfilm، موطن حرب النجوم.

ساعدت هذه التحركات، بالإضافة إلى افتتاح المتنزهات الترفيهية، على زيادة القيمة السوقية للشركة بمقدار خمسة أضعاف، كما اتهم الملياردير ديزني بالإعلان على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تسمح بمواد مثيرة للجدل.