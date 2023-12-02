أخبار التكنولوجيا|مديرة مصرية بمايكروسوفت تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واستقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

توفر عملاق الهواتف الذكية، سامسونج عددًا متنوعًا لمحبي أندرويد، حيث تقدم الشركة بعض أفضل هواتف أندرويد ذات الأسعار العالية، بالإضافة إلى الهواتف ذات الأسعار المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، وأيضا هناك الهواتف الرخيص.



أعلن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب عن ميزة جديدة تسمى Secret Code أو الرمز السري لتوفير طبقة إضافية من الأمان والخصوصية للدردشات المقفلة في التطبيق.



كشفت تقارير أن شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك تمر بحالة من الاضطراب حيث قام عدد من الموظفين بتسليم استقالاتهم اعتراضًا على ما اعتبروه "معاداة للسامية" نتيجة التصريحات المثيرة التي عبر عنها ماسك خلال الأيام الماضية.



وافقت الحكومة الهولندية لشركة Nexperia الصينية، على الاستحواذ على شركة الرقائق الهولندية الناشئة Nowi المتخصصة في رقائق إدارة الطاقة، والتي يمكنها استخدام مصادر الكهرباء المحيطة مثل الضوء أو الاهتزازات كمصدر للطاقة.



حثت دينا أيمن، مديرة مصرية في شركة مايكروسوفت الأمريكية، المصريين في الخارج، المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت صباح اليوم الجمعة، 1 ديسمبر 2023، وذلك وفقًا لتوقيت كل دولة من الدول التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.



احتفلت شركة هواوي منذ أيام، بتخريج الدفعة الـ 9 من برنامجها "بذور من أجل المستقبل" لتمكين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يهدف البرنامج لتمكين الشباب المصري وتجهيزهم لسوق العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.