عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مديرة مصرية بمايكروسوفت تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واستقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

صفقة العام.. أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب وإمكانات جبارة 

 

توفر عملاق الهواتف الذكية، سامسونج عددًا متنوعًا لمحبي أندرويد، حيث تقدم الشركة بعض أفضل هواتف أندرويد ذات الأسعار العالية، بالإضافة إلى الهواتف ذات الأسعار المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، وأيضا هناك الهواتف الرخيص.

 

واتساب يعلن عن ميزة سحرية لتأمين الدردشة


أعلن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب عن ميزة جديدة تسمى Secret Code أو الرمز السري لتوفير طبقة إضافية من الأمان والخصوصية للدردشات المقفلة في التطبيق.

 

استقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود


كشفت تقارير أن شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك تمر بحالة من الاضطراب حيث قام عدد من الموظفين بتسليم استقالاتهم اعتراضًا على ما اعتبروه "معاداة للسامية" نتيجة التصريحات المثيرة التي عبر عنها ماسك خلال الأيام الماضية.

 

الحكومة الهولندية توافق على استحواذ Nexperia الصينية على شركة الرقائق Nowi


وافقت الحكومة الهولندية لشركة Nexperia الصينية، على الاستحواذ على شركة الرقائق الهولندية الناشئة Nowi المتخصصة في رقائق إدارة الطاقة، والتي يمكنها استخدام مصادر الكهرباء المحيطة مثل الضوء أو الاهتزازات كمصدر للطاقة.

 

مديرة مصرية بـ مايكروسوفت تحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج


حثت دينا أيمن، مديرة مصرية في شركة مايكروسوفت الأمريكية، المصريين في الخارج، المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت صباح اليوم الجمعة، 1 ديسمبر 2023، وذلك وفقًا لتوقيت كل دولة من الدول التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.

 

نماذج ملهمة في برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل".. والذكاء الاصطناعي يتصدر


احتفلت شركة هواوي منذ أيام، بتخريج الدفعة الـ 9 من برنامجها "بذور من أجل المستقبل" لتمكين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يهدف البرنامج لتمكين الشباب المصري وتجهيزهم لسوق العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

 

 

سامسونج واتساب الكهرباء الرقائق هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

مستقر منذ 9 أشهر .. سعر الدولار رسميا اليوم السبت

أخبار التكنولوجيا|مديرة مصرية بمايكروسوفت تحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. واستقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

احذر الشبورة.. الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات

الأهلي.. سعد شلبي يوضح علاقة مرض العامري فاروق وتأجيل زيارة نادي الزمالك

هل يجب صلاة الفجر في وقتها؟.. الإفتاء: احذر إثم تأخيرها لـ10 أسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر بـ 12.60 جنيه رسميًا| قائمة أسعار السلع التموينية في ديسمبر.. وموعد الصرف

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

فى عيد ميلادها الخمسين.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

مهرجان البحر الأحمر..إطلالات ليلى علوي ويسرا ولبلبة تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ