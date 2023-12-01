نماذج ملهمة في برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل".. والذكاء الاصطناعي يتصدر

احتفلت شركة هواوي منذ أيام، بتخريج الدفعة الـ 9 من برنامجها "بذور من أجل المستقبل" لتمكين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يهدف البرنامج لتمكين الشباب المصري وتجهيزهم لسوق العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تحدث “ صدى البلد” إلى عدد من خريجي برنامج هواوي “بذور من أجل المستقبل” والذي ضم مجموعة متنوعة من الطلاب أبرزهم طلبة متميزون من برامج الماجستير المخصصة من مبادرة بُناة مصر الرقمية DEBI التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

آية عبد الغفار

آية عبد الغفار

تخرجت آية في كلية الحاسبات والمعلومات، ثم بعد التخرج قررت الالتحاق بمبادرة بُناة مصر الرقمية بعدما عرفت عنها من خلال وسائل الإعلام، لتتخصص في الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وتنضم بعدها في برنامج “بذور من أجل المستقبل” لتكتسب تجربة عملية جديدة.

تحدثت آية لـ “صدى البلد” حول تجربة مشاركتها في بذور من أجل المستقبل، حيث ترى أن أكثر ما يميز البرنامج هو الثقافات المتنوعة نظرًا لجنسيات المدربين مما أتاح لها فرصة التعرف على ثقافات جديدة وطريقة تفكير مختلفة.

وأضافت أن المشاركة في البرنامج تمثل فرصة جيدة لها ولزملائها في الالتحاق بأحد الشركات العالمية الكبرى والتي تتكون من فرق عمل متعددة الجنسيات.

أحمد شفيق

مهندس متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، يقول إنه بعد تعرفه على برامج الماجستير التابعة لبناة مصر الرقمية من خلال أحد المؤتمرات العلمية الخاصة بوزارة الاتصالات، قرر الالتحاق بأحد برامجها، ثم بعدها جاءته فرصة الانضمام لبرنامج هواوي.

ويوضح أن برامج الماجستير المقدمة من بناة مصر الرقمية تشمل الشقين الأكاديمي، وأيضًا المهني، وأن الخريج يمكنه التنافس مع المتخصصين من أي دولة في العالم.

ويتابع أن المبادرة كانت جسرًا للالتحاق ببرنامج بذور من أجل المستقبل، حيث استطاع البرنامج أن يغطي عددّا كبيرًا من الموضوعات المتخصصة مثل 5G والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إضافة إلى المُدربين ذات الكفاءة العالية.

وأشار إلى أهمية مشاركة المعلومات والخبرات من الشركات الكبرى، وأضاف أنه “ عندما ترى أن شركة كبيرة مثل هواوي تقرر مشاركة المعارف والخبرات وتدريب المهندسين على أحدث التقنيات الموجودة في العالم فإنه شئ لا يُقدر بثمن”.

محمد سالم

مهندس متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحق أيضًا ببرنامج الماجستير الخاص ببناة مصر الرقمية بالشراكة مع جامعة أوتوا الكندية.

ويتابع بأن أستاذه في الجامعة هو من رشح له الانضمام إلى أحد برامج ماجستير بناة مصر الرقمية وأنها أفضل خيار له نظرًا لكونه يقطن بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، حيث تتكفل المبادرة بتكاليف الإقامة الخاصة بملتحقيها، كما تقدم عددًا من الخدمات الأخرى.

وعن برنامج بذور من أجل المستقبل يتحدث محمد عن أنهم علموا أن الفريق الفائز العام الماضي، كان من بين طلاب بناة مصر الرقمية، وهو ما تحقق هذا العام أيضا.

أحمد شفيق و محمد سالم

ندى محمد زكريا

وتخرجت في هندسة المنصورة، وتدرس الماجستير في الذكاء الاصطناعي، والتحقت ندى ببرنامج هواوي “بذور من أجل المستقبل” عن طريق مبادرة بُناة مصر الرقمية.

وتقول إن الخلفيات المتنوعة والخبرات الموجودة لدى المدربين في البرنامج وأيضا المشتركين كانت من بين أهم المحاور التي استفادت منها خلال مشاركتها، وذلك إلى جانب "المهارات الناعمة" وطرق التواصل الفعالة.

وحضر الحفل السيد مابن، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي، حيث أعرب عن فخره بالتأثير الكبير الذي يحققه نجاح برنامج "بذور من أجل المستقبل" على مدار الـ9 سنوات التي تم تنظيم فيها البرنامج في مصر بالشراكة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما أعرب لو تشون شنغ، المستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة عن تهانيه الحارة بالنيابة عن السفارة الصينية لدى مصر على إقامة هذا البرنامج وهنئ طلاب الجامعات المصريين المتميزين.

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية "يسعدني تخريج 42 موهبة مصرية هذا العام من شباب مصر الواعد، من بينهم مشاركة 29 طالبًا من مبادرة بناة مصر الرقمية، مؤكدة أن المبادرة هي منحة مجانية مقدمة من الوزارة منذ ثلاث سنوات وتستهدف المتفوقين من خريجي الجامعات المصرية.

شددت الدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، على حرص المنظمة اليونسكو في تعزيز سبل التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار.

أكد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” على دور الهيئة الرائد في رعاية المواهب الشابة والمبتكرة في مصر، وذلك بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية ومن ضمنها هواوي والتي تلعب دوراً هاماً في تقديم تدريبات لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

إنطلق برنامج بذور من أجل المستقبل في مصر في عام 2015 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاركة مجموعة من الطلاب المتميزين في مبادرة بناة مصر الرقمية DEBI، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إلى جانب 42 طالب، بينهم 19 فتاة، من الطلاب المتميزين في كليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكبر 20 جامعة مصرية.