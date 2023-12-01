مديرة مصرية بـ مايكروسوفت تحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج

حثت دينا أيمن، مديرة مصرية في شركة مايكروسوفت الأمريكية، المصريين في الخارج، المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت صباح اليوم الجمعة، 1 ديسمبر 2023، وذلك وفقًا لتوقيت كل دولة من الدول التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت دينا أيمن لـ “صدى البلد”، أنها تبذل كل الجهود الممكنة لدعوة المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعربت "أيمن" عن تقديرها وامتنانها لجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قائلة إنها ممتنة لكل جهود الوزارة لحل مشكلات المصريين بالخارج في كل دول العالم.

وتعد دينا أيمن، أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية، وأستاذة جامعية في مجال هندسة الكمبيوتر في جامعة نيو جيرسي NJIT، كما تم اختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة على مستوى قارة أمريكا الشمالية، للعام 2022 .

وجرى تكريمها في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم ضمن عدد من النماذج الشبابية الملهمة حول العالم، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 4 مرشحين، هم :

1- المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة.

2- المرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس.

3- المرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم.

4- المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج لمدة 3 أيام، هي: الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.