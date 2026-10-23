كاتب: احترام دور العبادة يحمي المجتمع من الأزمات

أكد الكاتب أحمد الجمال أن التعامل مع ملف دور العبادة المسيحية بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية أسهم في احتواء أزمات محتملة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى صدور نحو 4 آلاف ترخيص للكنائس والمباني التابعة لها بموجب قانون بناء الكنائس.

وقال الجمال، خلال لقاء له ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إن غياب الكنائس في بعض القرى كان يدفع الأهالي إلى تخصيص غرف داخل المنازل لإقامة الصلوات، ما كان يتسبب في خلافات مع بعض المتشددين.

وشدد على أن ذكر اسم الله لا يختلف باختلاف دور العبادة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ»، مؤكدًا أن احترام حرية العبادة يسهم في منع التوترات المستقبلية.

مواجهة الاضطهاد

وأشار الجمال إلى الدور التاريخي لمسيحيي مصر في مواجهة الاضطهاد الروماني، مستشهدًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأقباط مصر: «أوصيكم بقبط مصر فإن لي فيهم ذمةً ورَحِمًا».