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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحكومة الهولندية توافق على استحواذ Nexperia الصينية على شركة الرقائق Nowi 

استحواذ Nexperia
استحواذ Nexperia الصينية على شركة الرقائق Nowi 

وافقت الحكومة الهولندية لشركة Nexperia الصينية، على الاستحواذ على شركة الرقائق الهولندية الناشئة Nowi المتخصصة في رقائق إدارة الطاقة، والتي يمكنها استخدام مصادر الكهرباء المحيطة مثل الضوء أو الاهتزازات كمصدر للطاقة. 

 

وبحسب تقرير من Gizchina فإن عملية الاستحواذ قد تمت العام الماضي مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، ومع ذلك، قررت الحكومة الهولندية مراجعة الصفقة بأثر رجعي في شهر مايو من العام الحالي. 


وجاء قرار المراجعة؛ بعد أن أنشأت الحكومة مكتبًا جديدًا لتقييم عمليات الاستحواذ الأجنبية التي تنطوي على تقنيات حساسة محتملة، واعتبرت الحكومة الهولندية أن تكنولوجيا Nowi لا تمثل تهديدًا للأمن القومي لأنها ليست ذات استخدام مزدوج. 

 

وتكتسب عملية الاستحواذ أهمية كبيرة لأنها تأتي وسط تدقيق أكبر لاستثمارات التكنولوجيا الصينية والحملة المتزايدة التي يفرضها الغرب على عمليات نقل التكنولوجيا الحيوية إلى الصين.

 

وفي رسالة إلى البرلمان الهولندي، يوم الاثنين الماضي، أكد وزير الشؤون الاقتصادية ، ميكي أدريانسنس، أن هذه الخطوة  تشيرإلى أن هولندا لا تزال منفتحة على الأعمال التجارية مع الصين. 

 

وقالت شركة Nexperia إنها ترحب بقرار الحكومة الهولندية بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة، وصرح تشارلز سميت، مدير الشركة في هولندا، في بيان صحفي بأنه "بينما قلنا دائمًا أن تكنولوجيا Nowi وNexperia غير ضارة، فإن إعلان اليوم يؤكد ذلك". 

 

وأضاف “من المهم أن تكون هناك سياسة واضحة تعزز مناخ الاستثمار الهولندي، وفي هذه الأوقات المضطربة، يعد الحوار الشفاف القائم على الحقائق بين الحكومة وقطاع الأعمال ذا أهمية قصوى”.

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الحكومة الهولندية توافق على استحواذ Nexperia الصينية على شركة الرقائق Nowi 


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