واتساب يعلن عن ميزة سحرية لتأمين الدردشة

أعلن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب عن ميزة جديدة تسمى Secret Code أو الرمز السري لتوفير طبقة إضافية من الأمان والخصوصية للدردشات المقفلة في التطبيق.

وبحسب موقع GSMArena فإنه مع تفعيل ميزة الرمز السري، يمكن للمستخدمين تعيين كلمة مرور مختلفة عن كلمة مرور جهازك لإخفاء مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشات.

كما لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق كتابة الرمز السري الخاص بك في شريط بحث واتساب، ويمكن أيضا استخدام الحروف والأرقام والأحرف الخاصة وحتى الرموز التعبيرية لإنشاء رمز سري جديد.

وإذا كنت لا تريد إخفاء الدردشات المقفلة، فلا يزال بإمكانك جعلها تظهر في قائمة الدردشات الخاصة بك، كما جعل واتساب قفل الدردشة أسهل وأكثر ملاءمة حيث يمكنك الآن قفل الدردشة بالضغط عليها لفترة طويلة بدلاً من الانتقال إلى إعدادات الدردشة.

ومن المقرر أن يطرح واتساب ميزة الرمز السري Secret Code لجميع المستخدمين حول العالم في الأشهر القليلة المقبلة.