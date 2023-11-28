أطلقها العام الماضي ثم ألغاها.. واتساب يعيد ميزة تتعلق بالخصوصية

أفادت تقارير بأن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على وشك إعادة ميزة "العرض مرة واحدة" والمخصصة للصور ومقاطع الفيديو، وذلك بعد مرور عام على إلغاء الميزة التي تم إطلاقها خصيصًا من أجل حماية الأطفال والمراهقين.

وبحسب تقرير من صحيفة “مترو” البريطانية فإن واتساب يستعد لطرح إعادة ميزة "العرض مرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو من تطبيق WhatsApp Web وكذلك سطح المكتب، حيث تستهدف الميزة توفير الخصوصية، مما يمنع إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو إلى مستخدمين آخرين.

وأثارت عدد من الجمعيات المعنية بحقوق الأطفال مخاوف بشأن هذه الميزة، محذرة من أنها قد تسمح للمعتدين بمشاركة وارتكاب إساءة معاملة الأطفال.

وفقًا لـ تقرير من WABetaInfo فإن واتساب يطرح ميزة "العرض مرة واحدة" ولكن أورد التقرير أنه "تعد استعادة القدرة على إرسال العرض بمجرد إرسال الرسائل من تطبيقات سطح المكتب مفيدة جدًا للمستخدمين".

وتتيح عملية إعادة التقديم هذه للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاهدتها مرة واحدة فقط، مما يمنع تخزينها في ذاكرة الجهاز ويوفر مستوى أفضل من الخصوصية.

كما تضمن هذه الميزة أن يظل المحتوى الحساس أو المؤقت “سريع الزوال” حتى عند إرساله من التطبيق الخاص بأجهزة الكمبيوتر، مما يعزز تحكم المستخدم في الوسائط المشتركة.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أنه لم يتم تأكيد إطلاق الميزة، فإن جميع مستخدمي WhatsApp لم يحصلوا على الميزة على الويب أو سطح المكتب حتى الوقت الحالي ، ولكن من المفترض أن يتم طرحها للجميع خلال الأسابيع المقبلة.