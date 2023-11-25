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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 

عمليات احتيال.. تحذير
عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من عمليات احتيال جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، لسرقة البيانات الشخصية الخاصة بهم ومن ثم الوصول للبيانات البنكية لسرقة أموال المستخدمين و خداعهم. 

 

ووجد المحتالون طريقة للاستفادة من إعدادات مجموعات واتساب WhatsApp للسماح لهم بالوصول إلى الحسابات، حيث تبدأ عمليات الاحتيال عندما يبدأون من التمكن من الوصول إلى حساب واتساب آخر، وفقا لموقع Wokingham. 

 

ويتظاهر المحتالون بأنهم أصدقاء أو أعضاء في تلك المجموعة، ويستهدفون الضحايا عن طريق إرسال رسائل تبدو عادية أولاً لبدء محادثة.

 

وبعد ذلك، يتلقى الضحية رسالة نصية من تطبيق واتساب تحتوي على رمز مكون من 6 أرقام، حيث يحاول المحتالون تسجيل الدخول إلى واتساب باستخدام رقم هاتف الضحية.

 

ويدعي المحتالون أنهم يرسلون الرمز الخاص بهم عن طريق الصدفة ويطلبون من الضحية مشاركته معه، وبمجرد حصول المجرم على هذه المعلومات، يمكنه تسجيل الدخول إلى حساب واتساب WhatsApp الخاص بالضحية وتغيير كلمة المرور.  

 

ويوصي خبراء في الأمن السيبراني وكذلك مؤسسات أمنية مستخدمي واتساب بإعداد ميزة المصادقة الثنائية، وعدم مشاركة رمز تنشيط الحساب المكون من 6 أرقام مطلقًا مع رسائل البريد العشوائي التي يمكن إبلاغ واتساب بها عن طريق الضغط مع الاستمرار على فقاعة الرسالة، وتحديد "إبلاغ" ثم المتابعة التعليمات.

 

 

 

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