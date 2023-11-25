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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تكشف صور عملاق الفئة المتوسطة Redmi K70 Pro

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi K70 Pro

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن صور هاتف المميز Redmi K70 Pro والذي سينطلق ضمن سلسلة Redmi K70 التي سيتم الكشف عنها في 29 نوفمبر. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف Redmi K70 Pro يتميز بلون أسود أنيق مميز على اللوحة الخلفية إضافة إلى لمسة من الرقي، كما تتميز وحدة الكاميرا الرئيسية، المزينة بزجاج فائق المتانة بسمك 1.3 ملم. 

ومن المتوقع أن يتميز Redmi K70 Pro بإطار جانبي معدني، ولا يوفر مظهرًا متميزًا فحسب، بل يعزز أيضًا السلامة الهيكلية للهاتف، حيث إن الجمع بين التصميم الأنيق ومواد البناء القوية يضع Redmi K70 Pro كمنافس لأفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة . 

وسيعمل هاتف شاومي Redmi K70 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية بسعة 5120 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات. 

ويوفر هاتف Redmi K70 Pro ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت، كما يقدم مستشعر رئيسي قوي بدقة 50 ميجابكسل، وتقول شاومي إن الكاميرا توفر زووم بصري مزدوج، مما يعد عشاق التصوير الفوتوجرافي بتجربة تصوير متعددة الاستخدامات وغامرة.

 

 

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