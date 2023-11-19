بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

من المقرر أن يؤثر القرار الذي اتخذته شركة جوجل على جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، حيث سيتعرض المستخدمون اعتبارًا من عام 2024، حيث سيتم احتساب الرسائل والوسائط الموجودة على التطبيق ضمن حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت.

وبحسب موقع GizChina فإن هذا التغيير المفاجئ في النسخ الاحتياطي لتطبيق واتساب WhatsApp قد لا يكون واضحًا بالنسبة للكثيرين، خاصة مع أولئك الذين يجدون أنفسهم يواجهون مشكلات التخزين، بسبب ضيق المساحة.

وتقول جوجل إنها “ستستمر النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على أندرويد في العمل، طالما أن لديك مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب جوجل الخاص بك، وإذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها”.

وهناك عدد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها للسيطرة على مشكلة حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت، ومنها:

اشتراك جوجل وان

وإحدى أكثر الطرق فعالية لمعالجة أزمة التخزين هي الاشتراك في Google One مقابل اشتراك قدره 1.99 يورو شهريًا، ويوفر حساب Google One الأساسي مساحة تخزين تبلغ 100 جيجابايت، وهي أكثر من كافية لاستيعاب النسخ الاحتياطية الكبيرة. بالإضافة إلى مزايا التخزين، يستطيع المشتركون الوصول إلى شبكة VPN من Google، وخيارات التحرير المحسنة لصور Google، ومساحة احتياطية إضافية للمعرض.



حساب جوجل الثانوي

ويعد إنشاء حساب ثانوي خصيصًا للنسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب بديلاً قابلاً للتطبيق، ويعد إنشاء حساب جديد عملية واضحة، وانتقل إلى إعدادات أندرويد ، وقم بالوصول إلى "الحسابات وكلمات المرور"، وحدد "إضافة حساب"، واختر "جوجل".

وبمجرد إعداد الحساب الثانوي، قم بمزامنة تطبيق واتساب الخاص بك معه، مما يضمن احتفاظ حسابك الأساسي بمساحة خالية تبلغ 15 جيجابايت، ويقدم هذا الأسلوب حلاً عمليًا دون المخاطرة بتعارضات محتملة في حسابك الأساسي.

تحسين عمليات النسخ الاحتياطي بأقل قدر من التأثير

على الرغم من أنه لا يمكنك نقل النسخ الاحتياطية لواتساب إلى خدمات أخرى توفر مساحة أكبر، إلا أنه يمكنك جعل النسخ الاحتياطية الخاصة بك أكثر قابلية للإدارة، ويُنصح بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من Drive من أجل أمان البيانات، ويمكنك التوجه إلى إعدادات واتساب، وقم بالوصول إلى "التخزين والبيانات"، وقم بتقليل عدد الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الدردشات.

قم بإلغاء تحديد العناصر للتنزيلات التلقائية عبر بيانات الجوال وWi-Fi وتجوال البيانات، ولا تؤدي هذه الخطوات إلى توفير مساحة على جهازك فحسب، ولكن تأكد أيضًا من أن النسخ الاحتياطي لـ Drive الخاص بك يظل بسيطًا، مما يخفف من مشكلات التخزين المحتملة في المستقبل.

