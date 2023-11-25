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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جبار لمحدودي الدخل والشباب  

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A15 4G

تستعد معظم شركات الهواتف الذكية لإطلاق هواتفها الجديدة مع اقتراب عام 2024، ومن بين هذه الشركات تستعد سامسونج حيث تعمل على إطلاق العديد من الهواتف ذات الفئة المتوسطة لسلسلتي Galaxy A وM.

 

وبحسب موقع GizChina فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف Galaxy A15 4G المخصص للشباب ومحدودي الدخل خلال الأسابيع المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد تمهيدًا لإطلاقه. 

 

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy A15 4G على شاشة قياس 6.50 بوصة، وجودة عرض +Full HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة على جانب الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A15 4G كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعرات بدقة 5 ميجابكسل و2 ميجابكسل، مخصصة للقطات الماكرو واستشعار العمق، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A15 4G بمعالج MediaTek Helio G99 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل  Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 6. 

 

 

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