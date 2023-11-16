أقوى موبايل فلاجشيب ينافس سامسونج للشراء في البلاك فرايداي

استطاع هاتف OnePlus 11 من شركة وان بلس الصينية تحقيق مبيعات هائلة في الأسواق العالمية، حيث يعد واحدًا من أفضل هواتف الأندرويد التي تم إطلاقها في 2023 حيث يجمع الهاتف بين المواصفات القياسية مع سعر أقل كثيرًا مقارنة بهواتف سامسونج الرائدة وكذلك آيفون.

ومع فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تحصل فيها الهواتف والأجهزة على تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، يعد شراء هاتف OnePlus 11 صفقة كبيرة لمحبي هواتف الفلاجشيب مع سعر مناسب للغاية مقارنة بأسعار هواتف الفلاجشيب الأخرى.

وجاء OnePlus 11 بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision.

ويقدم OnePlus 11 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED في الخلف.

ويحتوي OnePlus 11 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

ويعمل OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع ذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0، مع نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13.

ويبدأ سعر هاتف وان بلس OnePlus 11 في السوق المصري من حوالي 33 ألف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.