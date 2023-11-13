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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 200 ميجا بيكسل.. أفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي

أفضل موبايل شاومي
أفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي

ينتظر الكثير من راغبي الشراء  فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.

 

ومن أفضل الهواتف الذكية للشباب والفئة المتوسطة التي يمكن شرائها في “البلاك فرايداي”، يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus من شركة شاومي الصينية، حيث يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية ضخمة، ومعالج قوي إضافة إلى شاشة فائقة الجودة.   

 

وجاء Redmi Note 12 Pro Plus  بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

ويقدم Redmi Note 12 Pro Plus كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل. 

 

ويحتوي Redmi Note 12 Pro Plus على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.

ويعمل Redmi Note 12 Pro Plus بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 .

 

ويبدأ سعر هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus  في السوق المصري من حوالي 16 ألف و 350 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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