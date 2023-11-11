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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل تشتريه في البلاك فرايداي

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A23

ينتظر الكثير من راغبي شراء الهواتف، فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تحصل فيها الهواتف والأجهزة على تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمحدودي الدخل والشباب؛ لشراء هواتف مميزة. 

 

ويعد هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج واحدًا من أفضل الهواتف التي يمكن شرائها في “البلاك فرايداي” خاصة لمحدودي الدخل والشباب، حيث يمتلك الهاتف سعر مناسب بالإضافة إلى إمكانات عملاقة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.  

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 

 ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة  4 و 6 و 8  جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

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