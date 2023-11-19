أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب تشتريه في البلاك فرايدي

ينتظر الكثير من راغبي الشراء فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.

ويعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، واحدًا من أفضل الهواتف التي تقدم إمكانات مميزة مع سعر مناسب للغاية، حيث يضم الهاتف كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير.

وجاء Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف، بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD.

ويحتوي Galaxy A24 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان متنوعة منها الأسود والأخضر والفضي.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و 499 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.