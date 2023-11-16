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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل في البلاك فرايداي

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

مع بدء عروض “البلاك فرايداي” يفكر الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية على أفضل الهواتف المميزة وأرخصها، حيث تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام. 

 

ويعد هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية خيار مميز للغاية للشباب ومحدودي الدخل، خاصة مع عروض “البلاك فرايداي” حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة منها كاميرا فائقة الدقة وبطارية كبيرة ومعالج قوي.      

 

وحصل Galaxy A13 شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

 

ويقدم Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويحتوي Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.

 

ويعمل Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويتوفر سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

 

 

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