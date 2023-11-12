أقوى موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة تشتريها في البلاك فرايداي

تعد فرصة عروض “البلاك فرايداي”، واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.

وفي الفترة الأخيرة، أطلقت شركة سامسونج عددّا من الهواتف المميزة للفئة المتوسطة، حيث جاء هاتفي Galaxy A54 وGalaxy A34 على رأسهما نظرا لتمتعهما بمواصفات قياسية وتصميم أنيق للغاية، مع سعر مناسب، ونعرض السعر والمواصفات الخاصة بكل منهما:

هاتف سامسونج Galaxy A54

السعر

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري من حوالي 12 ألف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

المواصفات

وجاء بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويعمل بمعالج من سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

هاتف سامسونج Galaxy A34

السعر

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A34 في السوق المصري من حوالي 11 ألف و 286 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

المواصفات

ويتميز بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، وواجهة المستخدم One UI 5.1، المرتكزة على نظام تشغيل Android 13.