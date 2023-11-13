حساب واتساب WhatsApp في خطر.. فعل هذه الإجراءات فورًا

يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على العديد من الميزات للمستخدمين لتحسين الأمان، والتي يجب الالتزام بها خاصة مع زيادة مخاوف خصوصية البيانات، ولمنع المتسللين والمحتالين من سرقة البيانات الحساسة.

وظهرت في الآونة الأخيرة عددًا من عمليات الاختراقات المتكررة والتي استهدفت حسابات المستخدمين على واتساب WhatsApp وسرقة البيانات الشخصية أو الاحتيال على الأموال، الأمر الذي يضع على المستخدمين مسئولية كبيرة لتأمين الحسابات الخاصة بهم.

ومن أهم الميزات التي يجب على مستخدمي واتساب WhatsApp تفعيلها لحماية الحسابات الخاصة بهم ميزة المصادقة الثنائية، وقفل الشاشة، وكذلك إيقاف المكالمات الواردة من أرقام مجهولة ولتفعيلها يجب اتباع الخطوات الآتية:

تشغيل المصادقة الثنائية

افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

اضغط على الحساب ثم التحقق بخطوتين.

اضغط على التحقق بخطوتين

أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN) المكون من 6 أرقام، ثم انقر فوق "التالي".

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، ثم اضغط على التالي.

سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني مع التحقق

أدخل الرمز في واتساب، ثم اضغط على التالي.

تفعيل قفل الشاشة

افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

اضغط على الحساب ثم الخصوصية.

قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق قفل الشاشة.

قم بالتبديل على Face ID أو Touch ID لفتح القفل.

إيقاف المكالمات الواردة من أرقام مجهولة:

افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

اضغط على الحساب ثم الخصوصية

قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق جهات الاتصال المحظورة.

اضغط على إضافة في الزاوية اليمنى العليا.

حدد غير معروف من جهات الاتصال الخاصة بك.

اضغط على حظر.