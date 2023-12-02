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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود

استقالات جماعية لموظفي
استقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك

كشفت تقارير أن شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك تمر بحالة من الاضطراب حيث قام عدد من الموظفين بتسليم استقالاتهم اعتراضًا على ما اعتبروه "معاداة للسامية" نتيجة التصريحات المثيرة التي عبر عنها ماسك خلال الأيام الماضية. 

 

وبحسب صحيفة India Today فإن إيلون ماسك يواجه الكثير من الصعوبات في الحفاظ على سير العمل في X بسلاسة، حيث ذكرت عدد من المصادر أن كل شيء ليس على ما يرام داخل الشركة، حيث يستقيل العديد من الموظفين، بما في ذلك كبار وصغار الموظفين، من مناصبهم.

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كما يشير تقرير من الصحفية "Claire Atkinson" كلير أتكينسون، إلى أن هناك موجة حديثة من الاستقالات من كبار وصغار موظفي المبيعات.

 

ويكشف التقرير أنه على الرغم من شيكات المكافآت الأخيرة، فقد اختار العديد من الموظفين وخاصة موظفي المبيعات، المغادرة، مما يلقي بظلال من عدم اليقين بشأن مستقبل المنصة.

 

ويذكر تقرير كلير أتكينسون أن X تعمل حاليًا مع الحد الأدنى من القوى العاملة في مكتبها، حيث يعاني قسم الإعلانات من خسائر مالية، مما يثير بلا شك مخاوف بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على تدفقات إيراداتها وجذب معلنين جدد. 

 

ومنذ أيام، أثار إيلون ماسك الجدل أثناء محادثته مع صحيفة نيويورك تايمز في قمة DealBook ، حيث خاطب ماسك المعلنين الذين أوقفوا إعلاناتهم على X باعتبارهم مبتزين. وذكر أنه إذا لم يكن المعلنون مرتاحين لمحتوى المنصة، فلا ينبغي عليهم الإعلان هناك، كما وجه إليهم عدد من الشتائم. 

 

وكان إيلون ماسك، قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

 

وترى نظرية مؤامرة "الاستبدال الكبير" أن الشعب اليهودي واليساريين يقومون بهندسة الاستبدال العرقي والثقافي للسكان البيض بالمهاجرين غير البيض، الأمر الذي سيؤدي إلى "إبادة جماعية للبيض".

 

وأدان حينها البيت الأبيض هذه التصريحات وأسماها بـ "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، ولتعزيزه نظرية المؤامرة المعادية لليهود"، كما قامت شركات ديزني، وAirbnb وكوكا كولا و مايكروسوفت وLionsgate ، وComcast للإعلام، وWarner Bros للترفيه والأفلام، وDiscovery المالكة لشبكة CNN، وأبل، وIBM لسحب إعلاناتها من X.  

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