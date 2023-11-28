عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ما علاقة إنقاذ X ؟ .. سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ولقائه إسحاق هرتسوغ

سر زيارة إيلون ماسك
سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ولقائه إسحاق هرتسوغ

في زيارة وصفها البعض بأنها “زيارة إنقاذ X” ، التقى الملياردير إيلون ماسك بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث هبطت اليوم الطائرة الخاصة بـ ماسك في مطار بن جوريون بإسرائيل، وذلك اتهامات بمعاداة السامية. 

 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن زيارة ماسك للتأكيد على ضرورة العمل لمكافحة “معاداة السامية” المتزايدة على الإنترنت، وذلك بعد حملة انتقادات واسعة على الملياردير ماسك؛ بسبب بعض تصريحاته عن اليهود وإسرائيل. 

 

فورة غضب من كبرى شركات العالم ضد إيلون ماسك و X  

وفي الأيام القليلة الماضية، كان رد عدد من الشركات العالمية الكبرى سريعًا للغاية، حيث أوقفت شركات مثل أبل، وIBM، وديزني، وAirbnb وكوكا كولا و مايكروسوفت وLionsgate لتوزيع الترفيه والأفلام، وComcast للإعلام، وWarner Bros للترفيه والأفلام، وDiscovery المالكة لشبكة CNN وعدد من الشركات الأخرى، الإعلانات على منصة X وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
 

زيارة إنقاذ X

كما أفادت تقارير بأن شركة X المملوكة لـ إيلون ماسك، قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام، بعد وقف العشرات من العلامات التجارية الكبرى، حملاتها التسويقية؛ بسبب آراء ماسك التي اعتبرها البعض “معادية للسامية”، وهو أيضا نفس السبب الذي يقترحه البعض للزيارة. 

 

وتسرد وثائق حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” أكثر من 200 وحدة إعلانية لكبرى الشركات قد أوقف الكثير منها إعلاناتها على الشبكة الاجتماعية أو تفكر في إيقافها مؤقتًا.

 

خطة سرية لليهود 

وكان إيلون ماسك، قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

 

وترى نظرية مؤامرة "الاستبدال الكبير" أن الشعب اليهودي واليساريين يقومون بهندسة الاستبدال العرقي والثقافي للسكان البيض بالمهاجرين غير البيض، الأمر الذي سيؤدي إلى "إبادة جماعية للبيض".

 

وأدان حينها البيت الأبيض هذه التصريحات وأسماها بـ "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، ولتعزيزه نظرية المؤامرة المعادية لليهود.


وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان إنه “من غير المقبول تكرار الكذبة البشعة وراء أكثر أعمال معاداة السامية فتكا في التاريخ الأمريكي في أي وقت، ناهيك عن مرور شهر واحد على أكثر الأيام دموية للشعب اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية ”المحرقة".

 

كما أدان مساهمو شركة تسلا، إيلون ماسك، المالك والرئيس التنفيذي للشركة، بسبب تصريحاته التي اعتبروها “معادية للسامية”، وطالبو بإيقافه مؤقتا عن العمل، مقترحين منحه إجازة.

 

 وشدد عدد من مستثمري الشركة على أن رد الفعل المناسب سيكون "اللوم من قبل مجلس الإدارة، أو خفض الرتبة، أو إعادة التعيين، أو التعليق، أو حتى العزل".

إيلون ماسك الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ منصة X معاداة السامية إسرائيل خسارة X ارباح X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

ترشيحاتنا

ما علاقة إنقاذ X ؟ .. سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ولقائه إسحاق هرتسوغ

المدرعة تمساح .. مفاجأة مصر في معرض إيديكس 2023 | فيديو

أقوى 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. صور

الحكومة تعلن طرح 61 ألف شقة في 13 محافظة خلال أيام.. تفاصيل مشروع "داره" لتطوير المدن

أخبار التعليم| فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم.. وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة

أخبار الفن| اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. ومحمود ياسين يتعرض لكسر في القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ