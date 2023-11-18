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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ضد هيئات إعلامية تدعو لوقف الإعلانات على X

إيلون ماسك يهدد
إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ضد هيئات إعلامية

هدد الملياردير إيلون ماسك بمقاضاة عدة هيئات إعلامية وهيئات مراقبة لقيامها بالدعوة بوقف الإعلانات على منصته X، وذلك بعد تصريحاته التي اعتبرتها هذه المؤسسات “معاداة للسامية” وتروج “للكراهية”. 

 

وبحسب وكالة رويترز فإن إيلون ماسك هدد منظمة Media Matters التي تراقب وسائل الإعلام وكذلك كل المهاجمين لمنصة X، ووقف الإعلانات عليها، حيث كانت قد أعلنت عددًا من كبرى الشركات العالمية إيقاف الإعلانات بالفعل على المنصة.  

 

وكتب ماسك في منشور على موقع X، دون تسمية أي أطراف أخرى: "سترفع شركة X Corp دعوى قضائية ضد شركة Media Matters وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا".

 

وكان إيلون ماسك، قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية". 

 

ورد ماسك أيضا على منشور، قال خلاله، إن الشعب اليهودي يدفع "الكراهية ضد البيض"، كما ألمح ماسك إلى أن الأطفال الأمريكيين يتم تعليمهم بشكل خاطئ حول كيفية مشاركة الولايات المتحدة في العبودية. 

 

وجاء في بيان نشره ماسك: "نشرت شركة Media Matters for America هذا الأسبوع قصة مُحرفة تمامًا للتجربة الحقيقية على X، في محاولة أخرى لتقويض حرية التعبير وتضليل المعلنين". 

 

واتهم إيلون ماسك شركة Media Matters بإنشاء حساب بديل يهدف إلى "تضليل المعلنين" بشأن منشوراتهم. 

 

وقالت شركة Media Matters إن ماسك كان "متنمرًا" يهدد برفع "دعاوى قضائية لا قيمة لها"، وشدد أنجيلو كاروسوني، رئيس الشركة في بيان: "اعترف ماسك بأن الإعلانات المعنية كانت جنبًا إلى جنب مع المحتوى المؤيد للنازية الذي حددناه".  مضيفًا "إذا رفع دعوى قضائية ضدنا، فسننتصر".

 

وكانت شركات أبل، وIBM، وديزني، وLionsgate لتوزيع الترفيه والأفلام، وComcast للإعلام، وWarner Bros للترفيه والأفلام، وDiscovery المالكة لشبكة CNN وعدد من الشركات الأخرى قد أوقفت الإعلانات على منصة X وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. 

 

 

 

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