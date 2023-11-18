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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عاصفة غضب تضرب إعلانات X.. كبرى شركات العالم تنسحب بعد انتقاد إيلون ماسك لـ إسرائيل

إيلون ماسك
إيلون ماسك

سيل من البيانات، والدعاوى الغاضبة، وسحب فوري للإعلانات من منصة X، وسيل آخر من الاتهامات بـ معاداة السامية، والعنصرية ضد اليهود.. هذا ما واجهه الملياردير إيلون ماسك خلال الساعات الماضية؛ بعد تصريحاته التي أثارت استياءً كبيرًا في أوساط السياسة والإعلام الغربي.  

وأعاد إيلون ماسك، نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

وكان رد ماسك أيضا على منشور، قال خلاله، إن الشعب اليهودي يدفع "الكراهية ضد البيض"، كما ألمح ماسك إلى أن الأطفال الأمريكيين يتم تعليمهم بشكل خاطئ حول كيفية مشاركة الولايات المتحدة في العبودية.

وبدوره أدان البيت الأبيض ما أسماه "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، ولتعزيزه نظرية المؤامرة المعادية لليهود. 

وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان إنه “من غير المقبول تكرار الكذبة البشعة وراء أكثر أعمال معاداة السامية فتكا في التاريخ الأمريكي في أي وقت، ناهيك عن مرور شهر واحد على أكثر الأيام دموية للشعب اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية ”المحرقة".

وأعلنت ديزني إنها أوقفت الإنفاق على X مؤقتًا.

وقال شخص مطلع على الوضع، إن شركة آبل، التي تنفق عشرات الملايين من الدولارات سنويًا على X، علقت أيضًا الإعلانات على المنصة.

ونشرت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X،: “إن الشركة كانت “واضحة للغاية” بشأن جهودنا لمكافحة معاداة السامية والتمييز”.

وتراجع ماسك مرة أخرى، حيث نشر تغريدة اليوم السبت، أكد فيها أنه سيمنع أي محتوى معادٍ للسامية، قائلًا "قلت في الأسبوع الماضي كلمة "إنهاء الاستعمار" و"من البحر للنهر"، وهذه العبارات تعني بالضرورة، الإبادة الجماعية، إن الدعوات الواضحة للعنف الشديد، تتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بنا، وستؤدي إلى تعليق الحساب".

وأكد مرة أخرى أنه: “سيتم تعليق حساب أي شخص يدعو إلى الإبادة الجماعية لأي مجموعة في هذه المنصة”. 

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن عددًا من أبرز كبرى الشركات العالمية، أعلنت وقف الإعلانات الخاصة بها بشكل مؤقت أو جزئي على منصة X ، ومن بينها الشركات التالية: 

 

  • شركة أبل Apple
  • شركة IBM
  • شركة ديزني Disney
  • شركة Lionsgate لتوزيع الترفيه والأفلام
  • شركة Paramount Global العملاق الإعلامي المالك لشبكة CBS
  • شركة NBCUniversal العملاق الإعلامي المالك لشبكة NBC
  • شركة Comcast للإعلام
  • شركة Warner Bros للترفيه والأفلام
  • شركة Discovery المالكة لشبكة CNN
إيلون ماسك منصة X اعلانات منصة X سحب اعلانات منصة X اليهود إسرائيل فلسطين السامية معاداة السامية خطة سرية لليهود

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