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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب تصريحاته.. مستثمرو تسلا يطالبون بإيقاف إيلون ماسك عن العمل

مستثمرو تسلا يطالبون
مستثمرو تسلا يطالبون بإيقاف إيلون ماسك عن العمل

أدان مساهمو شركة تسلا، المالك والرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك ؛ بسبب تصريحاته التي اعتبروها “معادية للسامية”، وطالبو بإيقافه مؤقتا عن العمل، مقترحين منحه إجازة. 

 

وبحسب وكالة “بلومبرج”، فإن جيري براكمان، كبير مسئولي الاستثمار في شركة First American Trust، التي تمتلك حوالي 16000 سهم من أسهم تسلا، قال: "بينما أؤمن بحرية التعبير؛ لا يوجد عذر لنشر الكراهية من قبل أي رئيس تنفيذي لأي شركة مساهمة عامة". 

 

وأضاف “يجب على مجلس إدارة شركة تسلا أن يمنح إيلون ماسك إجازة لمدة شهر أو شهرين”.  

 

وأثارت تغريدات إيلون ماسك، ردود فعل غربية عنيفة، حيث كان ماسك قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية". 

 

وكان ماسك، قد رد أيضا على منشور، قال خلاله، إن الشعب اليهودي يدفع "الكراهية ضد البيض"، كما ألمح ماسك إلى أن الأطفال الأمريكيين يتم تعليمهم بشكل خاطئ حول كيفية مشاركة الولايات المتحدة في العبودية.

 

وقالت كريستين هال، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق Nia Impact Capital، والذي يمتلك 282 ألف دولار من أسهم تسلا، إنها شعرت “بالفزع” بعد تأييد ماسك لـ “معاداة السامية”.  

 

وأضافت "إن الافتقار إلى "إجراءات عقابية جدية" من مجلس إدارة شركة تسلا يشكل مصدر قلق لها. 

 

وشدد مسئولو الصندوق إلى أن رد الفعل المناسب سيكون "اللوم من قبل مجلس الإدارة، أو خفض الرتبة، أو إعادة التعيين، أو التعليق، أو حتى العزل".
 

وأكد روس جيربر، المستثمر في تسلا والرئيس التنفيذي لشركة “جربر كاواساكي” لإدارة الثروات والاستثمارات على "لم يسبق لي أن عايشت هذا الأمر مع أي شركة استثمرت فيها طوال حياتي"، مضيفًا "إنه أمر شائن للغاية، سلوكه والضرر الذي ألحقه بالعلامة التجارية".

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