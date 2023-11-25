إيلون ماسك مهدد بخسارة 75 مليون دولار من إيرادات X لآرائه عن إسرائيل واليهود

أفادت تقارير بأن شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام، حيث أوقفت العشرات من العلامات التجارية الكبرى، حملاتها التسويقية؛ بسبب عدد من آراء ماسك، اعتبرها البعض “معادية للسامية”.

وبحسب تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" فإن عددا من الوثائق الداخلية تظهر أن شركات مثل Airbnb وكوكا كولا و مايكروسوفت وغيرها من كبرى الشركات العالمية، أوقفت الإعلانات، أو قد تفعل ذلك؛ بعد آراء إيلون ماسك.



وقد تخسر شركة X، المعروفة سابقًا باسم “Twitter” تويتر، ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام، كما تُظهر وثائق داخلية اطلعت عليها "نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن الشركة في وضع أكثر صعوبة.

وأوقفت شركات مثل أبل، وIBM، وديزني، وLionsgate لتوزيع الترفيه والأفلام، وComcast للإعلام، وWarner Bros للترفيه والأفلام، وDiscovery المالكة لشبكة CNN وعدد من الشركات الأخرى، الإعلانات على منصة X وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتسرد الوثائق أكثر من 200 وحدة إعلانية لكبرى الشركات قد أوقف الكثير منها إعلاناتها على الشبكة الاجتماعية أو تفكر في إيقافها مؤقتًا.

وتأتي المستندات من فريق مبيعات X، وتهدف إلى تتبع تأثير جميع الهفوات الإعلانية هذا الشهر، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها الشركات التي توقفت مؤقتًا بالفعل، وغيرها من الشركات التي قد تكون معرضة لخطر القيام بذلك، حيث تدرج مقدار إيرادات الإعلانات التي يخشى موظفو X أن تخسرها الشركة حتى نهاية العام إذا لم يعد المعلنون.

وقالت شركة X في بيان لها إن إيرادات بقيمة 11 مليون دولار معرضة للخطر، وأن الرقم يتقلب؛ مع عودة بعض المعلنين إلى المنصة، وزيادة إنفاق آخرين، وأضافت الشركة أن الأرقام التي اطلعت عليها صحيفة التايمز، إما قديمة، أو تمثل تمرينًا داخليًا؛ لتقييم إجمالي المخاطر.

وكان إيلون ماسك، قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

ورد ماسك أيضا على منشور، قال خلاله، إن الشعب اليهودي يدفع "الكراهية ضد البيض"، كما ألمح ماسك إلى أن الأطفال الأمريكيين يتم تعليمهم بشكل خاطئ حول كيفية مشاركة الولايات المتحدة في العبودية.

وأدان حينها البيت الأبيض هذه التصريحات وأسماها بـ "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، ولتعزيزه نظرية المؤامرة المعادية لليهود.

وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان إنه “من غير المقبول تكرار الكذبة البشعة وراء أكثر أعمال معاداة السامية فتكا في التاريخ الأمريكي في أي وقت، ناهيك عن مرور شهر واحد على أكثر الأيام دموية للشعب اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية ”المحرقة".