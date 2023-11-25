عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك مهدد بخسارة 75 مليون دولار من إيرادات X لآرائه عن إسرائيل واليهود

إيلون ماسك قد يخسر
إيلون ماسك قد يخسر 75 مليون دولار من إيرادات X

أفادت تقارير بأن شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام، حيث أوقفت العشرات من العلامات التجارية الكبرى، حملاتها التسويقية؛ بسبب عدد من آراء ماسك، اعتبرها البعض “معادية للسامية”.

 

وبحسب تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" فإن عددا من الوثائق الداخلية تظهر أن شركات مثل Airbnb وكوكا كولا و مايكروسوفت وغيرها من كبرى الشركات العالمية، أوقفت الإعلانات، أو قد تفعل ذلك؛ بعد آراء إيلون ماسك.
 

وقد تخسر شركة X، المعروفة سابقًا باسم “Twitter” تويتر، ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام، كما تُظهر وثائق داخلية اطلعت عليها "نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن الشركة في وضع أكثر صعوبة. 

 

وأوقفت شركات مثل أبل، وIBM، وديزني، وLionsgate لتوزيع الترفيه والأفلام، وComcast للإعلام، وWarner Bros للترفيه والأفلام، وDiscovery المالكة لشبكة CNN وعدد من الشركات الأخرى، الإعلانات على منصة X وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

 

وتسرد الوثائق أكثر من 200 وحدة إعلانية لكبرى الشركات قد أوقف الكثير منها إعلاناتها على الشبكة الاجتماعية أو تفكر في إيقافها مؤقتًا. 

 

وتأتي المستندات من فريق مبيعات X، وتهدف إلى تتبع تأثير جميع الهفوات الإعلانية هذا الشهر، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها الشركات التي توقفت مؤقتًا بالفعل، وغيرها من الشركات التي قد تكون معرضة لخطر القيام بذلك، حيث تدرج مقدار إيرادات الإعلانات التي يخشى موظفو X أن تخسرها الشركة حتى نهاية العام إذا لم يعد المعلنون. 

 

وقالت شركة  X في بيان لها إن إيرادات بقيمة 11 مليون دولار معرضة للخطر، وأن الرقم يتقلب؛ مع عودة بعض المعلنين إلى المنصة، وزيادة إنفاق آخرين، وأضافت الشركة أن الأرقام التي اطلعت عليها صحيفة التايمز، إما قديمة، أو تمثل تمرينًا داخليًا؛ لتقييم إجمالي المخاطر. 

 

وكان إيلون ماسك، قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

 

ورد ماسك أيضا على منشور، قال خلاله، إن الشعب اليهودي يدفع "الكراهية ضد البيض"، كما ألمح ماسك إلى أن الأطفال الأمريكيين يتم تعليمهم بشكل خاطئ حول كيفية مشاركة الولايات المتحدة في العبودية. 

 

وأدان حينها البيت الأبيض هذه التصريحات وأسماها بـ "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، ولتعزيزه نظرية المؤامرة المعادية لليهود.

 

وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان إنه “من غير المقبول تكرار الكذبة البشعة وراء أكثر أعمال معاداة السامية فتكا في التاريخ الأمريكي في أي وقت، ناهيك عن مرور شهر واحد على أكثر الأيام دموية للشعب اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية ”المحرقة".

إيلون ماسك منصة X شركة X معاداة السامية إسرائيل اليهود خسائر شركة X ايرادات شركة X تصريحات إيلون ماسك آراء إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

ترشيحاتنا

وفد رفيع المستوى يقدم واجب العزاء إلى أسر شهداء العلم في أسيوط.. صور

رسمياً .. تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي

«الخارجية القطرية» تشكر مصر على جهودها لتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

وزير التعليم: ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة وتحتاج صبرا وآليات للتغيير

الهلال الأحمر الفلسطيني: 61 شاحنة مساعدات تتوجه إلى شمال قطاع غزة

مصلحة السجون الإسرائيلية: حصلنا على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمة التطرف.. ضابط إسرائيلي يفاجئ ابنته بتفجير منزل في غزة هدية لعيد ميلادها|شاهد

يسبب أضرارا كارثية.. كيف تقلل من السكر في استهلاكك اليومي

تحرك أكبر جبل جليدي بالعالم بعد 30 عامًا من السكون |شاهد

حملة فرنسية ضخمة لمقاطعة الملابس في تخفيضات الجمعة السوداء.. ما السبب؟

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ