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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعضو الجماعة الإرهابية في بولاق الدكرور

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، بمعاقبة عضو الجماعة الإرهابية، في القضية رقم 4927 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 10875 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بالسجن المشدد 10 سنوات وإدراجه على قوائم الإرهاب ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى. ك» بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر خلية بولاق الدكرور إرهاب السجن المشدد 10 سنوات

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