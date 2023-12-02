صفقة العام.. أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب وإمكانات جبارة

توفر عملاق الهواتف الذكية، سامسونج عددًا متنوعًا لمحبي أندرويد، حيث تقدم الشركة بعض أفضل هواتف أندرويد ذات الأسعار العالية، بالإضافة إلى الهواتف ذات الأسعار المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، وأيضا هناك الهواتف الرخيص.

وبحسب موقع Android Police فإن واحد من أفضل الهواتف الذكية ذات السعر المناسب من شركة سامسونج، يأتي هاتف Galaxy A23 والذي يضم معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

وجاء سامسونج Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة

ويقدم سامسونج Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي سامسونج Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.