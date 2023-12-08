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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

“والت ديزني يتقلب في قبره”.. إيلون ماسك يدعو لطرد رئيس شركة Disney

إيلون ماسك يدعو لطرد
إيلون ماسك يدعو لطرد رئيس شركة ديزني

دعا الملياردير إيلون ماسك إلى “طرد” الرئيس التنفيذي لشركة “Disney” ديزني، بوب إيجر على الفور، وذلك بعد انضمام ديزني - والتي تعد أكبر شركة ترفيه في العالم-  إلى مقاطعة إعلانية لمنصة X المملوكة لـ ماسك. 

 

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن إيلون ماسك قد شرع  في سلسلة من الهجمات ضد الشركات التي أوقفت حملاتها الإعلانية على منصة X، بعد إدعاءات اتهمته بأن آرائه "معادية للسامية".  

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وقال ماسك في سلسلة من التغريدات إن "والت ديزني يتقلب في قبره بسبب ما فعله بوب إيجر بشركته". مضيفًا "يجب أن يتم طرده على الفور."  

 

وفي الأسبوع الماضي، شن إيلون ماسك هجومًا مليئًا بالألفاظ النابية في قمة DealBook على المعلنين الذين انضموا إلى المقاطعة ومن بينهم بوب إيجر، مبررًا أن ما يحدث هو طريقة لابتزازه بالمال عن طريق وقف الإعلانات على X.  

 

وكانت شركات مثل ديزني، وAirbnb وكوكا كولا و مايكروسوفت وLionsgate ، وComcast للإعلام، وWarner Bros للترفيه والأفلام، وDiscovery المالكة لشبكة CNN، وأبل، وIBM قد أعلنت سحب إعلاناتها من X.   

 

وكان إيلون ماسك، قد أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، وكتب ماسك معلقًا: "لقد قلت الحقيقة الفعلية". 

 

وترى نظرية مؤامرة "الاستبدال الكبير" أن الشعب اليهودي واليساريين يقومون بهندسة الاستبدال العرقي والثقافي للسكان البيض بالمهاجرين غير البيض، الأمر الذي سيؤدي إلى "إبادة جماعية للبيض". 

 

وأدان حينها البيت الأبيض هذه التصريحات وأسماها بـ "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، ولتعزيزه نظرية المؤامرة المعادية لليهود". 

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