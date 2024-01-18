الخارجية الروسية تكشف حقيقة عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن في نيويورك

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إنه لا يتوقع عقد أي لقاءات في نيويورك بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة لافروف لمقر الأمم المتحدة.

وأضاف ريابكوف في تصريحات صحفية: "بالنظر إلى ما وصلت إليه الأمور وسط المسار السياسي العدائي الشديد الذي تنتهجه الولايات المتحدة تجاه روسيا، لا أتوقع أي اتصالات محتملة".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي: "لا أعلم ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم التواجد في نيويورك في هذا الصدد، وليس لدينا مثل هذه المعلومات".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة تاس الروسية، إن لافروف سيحضر مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط واجتماعًا حول أوكرانيا خلال زيارة إلى نيويورك يومي 22 و 24 يناير.