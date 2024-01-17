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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرا من مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط.. بلينكن يدعو إسرائيل لـ«استغلال» فرصة كبيرة

بلينكن
بلينكن

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من أن هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف بلينكن، في منتدى دافوس، أن: "ما نراه في غزة أمر صادم ونركز على ما يجب فعله لخفض المعاناة"، مشيرا إلى أنه ينبغي زيادة المساعدات لغزة وعلى إسرائيل تخفيف المعاناة الإنسانية.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هناك مأساة إنسانية في إسرائيل وفلسطين على حد السواء، ويجب وضع حد لها.

وشدد بلينكن على أنه لن يكون هناك تكامل إقليمي في المنطقة دون اعتراف بدولة فلسطينية وتطوير السلطة.

كما نوه إلى أهمية الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية تديرها سلطة موحدة.

وحث بلينكن على دعم سلطة فلسطينية إصلاحية قادرة على الاعتناء بشعبها بدلاً من معارضتها بشدة، لافتا إلى أن فرصة التطبيع مع تل أبيب في الشرق الأوسط كبيرة، والتحدي في "استغلالها".

وقال: "هناك دول عربية وإسلامية تبدي استعدادها للتطبيع مع إسرائيل للمرة الأولى والاعتراف بها، وأي سلطة فلسطينية لا تجد دعما من إسرائيل لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين".

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