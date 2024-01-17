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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: طائرة بلينكن تعرضت لمشكلة فنية في زيوريخ

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تعرّض طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمشكلة فنية في زيوريخ وتم استبدالها.

وأما عن إعادة إدراج الحوثيين تحت قوائم الإرهاب العالمية فقالت الخارجية الأمريكية، أنها تعمل على الحد من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على اليمنيين.  

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها ستتخذ خطوات إضافية ضد الحوثيين عند الضرورة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، في وقت سابق من اليوم، ترحيب صنعاء بقرار أمريكا تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية".

وقالت الخارجية اليمنية، إنه على ميليشيات الحوثي التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني.

وقالت واشنطن إن إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب يدخل حيز التنفيذ في الـ16 من فبراير المقبل.

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان”، في تصريحات صحفية، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعرقل وصول الأموال إليهم.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن هجمات الحوثيين تتناسب مع تعريف الإرهاب.

وفي السياق، قال مسئول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، إنه سيتم منح استثناءات إنسانية لدعم الشعب اليمني.

وأوضح المسئول أمريكي، أن الولايات المتحدة تدعم التوصل إلى سلام دائم في اليمن لكن هجمات الحوثيين تمثل عائقا.

وشدد على أن أنشطة الحوثيين تعيق التقدم في تحقيق السلام باليمن، منوها بأن واشنطن لا تريد إيذاء الشعب اليمني وأنشطة الحوثيين لا تتوافق مع مساعي السلام.

وقال إن واشنطن تهدف من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية القضاء على تمويلها وتسليحها، مضيفاً أن واشنطن لا تريد التصعيد وتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلن في هذا السياق، أنه سيتم تفعيل قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يبدأ بعد 30 يوما، مشيرا إلى أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين سيكون له عواقب وخيمة، وأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيؤثر على إيران. 
 

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