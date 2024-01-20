الصداع النصفي.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

الصداع النصفي هو نوع شائع من الصداع يتميز بنوبات متكررة من الألم الحاد في نصف الرأس. يمكن أن يكون للصداع النصفي أسباب مختلفة ويمكن التحكم به وعلاجه بواسطة العلاجات المناسبة. إليك بعض المعلومات حول أسبابه وأعراضه وعلاجه والوقاية منه،وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

أسباب الصداع النصفي

التغيرات الكيميائية في الدماغ: يُعتقد أن تغيرات في مستويات المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والنورأدرينالين والدوبامين قد تلعب دورًا في حدوث الصداع النصفي.

العوامل الوراثية: قد يكون للعوامل الوراثية دور في ظهور الصداع النصفي، حيث يكون لديك ميول وراثية لتطوره.

التغيرات في الأوعية الدموية: يُعتقد أن توسع وانقباض الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن يسبب الصداع النصفي.

العوامل البيئية: بعض العوامل البيئية مثل التوتر النفسي، ونقص النوم، والتعب، وتناول بعض الأطعمة أو المشروبات مثل الشوكولاتة والقهوة والكحول قد تزيد من احتمالية حدوث الصداع النصفي.



أعراض الصداع النصفي

ألم حاد في نصف الرأس، وعادةً في جانب واحد فقط.

الغثيان والقيء.

الحساسية للضوء والضوضاء.

الشعور بالدوار أو العدم الثبات.

تغيرات في الرؤية مثل البصر المزدوج أو الوهمي.



علاج الصداع النصفي

الأدوية: يمكن استخدام الأدوية لتخفيف أعراض الصداع النصفي ومنع حدوث النوبات. من بين الأدوية المستخدمة في العلاج تشمل المسكنات مثل الأسبرين والإيبوبروفين، والمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRI).



العلاج الوقائي: في حالة الصداع النصفي المتكرر والشديد، يمكن أن يوصي الطبيب بتناول الأدوية الوقائية لتقليل تكرار النوبات.

تحديد العوامل المؤثرة: تعقب العوامل المؤثرة في حدوث الصداع النصفي مثل التوتر، ونقص النوم، والأطعمة المحددةمثل الشوكولاتة والمنبهات، والابتعاد عنها قد يساعد في الوقاية من النوبات.

تطبيق التقنيات الاسترخائية: مثل التنفس العميق، والتأمل، واليوغا، والتدليك، للمساعدة في تخفيف التوتر وتهدئة الجسم والعقل.

الحفاظ على نمط حياة صحي: تجنب التوتر الزائد، والحفاظ على نمط نوم منتظم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول وجبات متوازنة وصحية.

مهمة جدًا أن تعمل مع طبيبك لتشخيص الصداع النصفي وتحديد العلاج المناسب والإرشادات الوقائية بناءً على حالتك الفردية.