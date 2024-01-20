عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصداع النصفي.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

صدى البلد

الصداع النصفي هو نوع شائع من الصداع يتميز بنوبات متكررة من الألم الحاد في نصف الرأس. يمكن أن يكون للصداع النصفي أسباب مختلفة ويمكن التحكم به وعلاجه بواسطة العلاجات المناسبة. إليك بعض المعلومات حول أسبابه وأعراضه وعلاجه والوقاية منه،وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

وداعا للمسكنات والأدوية..أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من الصداع

أسباب الصداع النصفي

 

التغيرات الكيميائية في الدماغ: يُعتقد أن تغيرات في مستويات المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والنورأدرينالين والدوبامين قد تلعب دورًا في حدوث الصداع النصفي.
العوامل الوراثية: قد يكون للعوامل الوراثية دور في ظهور الصداع النصفي، حيث يكون لديك ميول وراثية لتطوره.
التغيرات في الأوعية الدموية: يُعتقد أن توسع وانقباض الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن يسبب الصداع النصفي.
العوامل البيئية: بعض العوامل البيئية مثل التوتر النفسي، ونقص النوم، والتعب، وتناول بعض الأطعمة أو المشروبات مثل الشوكولاتة والقهوة والكحول قد تزيد من احتمالية حدوث الصداع النصفي.


أعراض الصداع النصفي

ألم حاد في نصف الرأس، وعادةً في جانب واحد فقط.
الغثيان والقيء.
الحساسية للضوء والضوضاء.
الشعور بالدوار أو العدم الثبات.
تغيرات في الرؤية مثل البصر المزدوج أو الوهمي.


علاج الصداع النصفي

الأدوية: يمكن استخدام الأدوية لتخفيف أعراض الصداع النصفي ومنع حدوث النوبات. من بين الأدوية المستخدمة في العلاج تشمل المسكنات مثل الأسبرين والإيبوبروفين، والمثبطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRI).


العلاج الوقائي: في حالة الصداع النصفي المتكرر والشديد، يمكن أن يوصي الطبيب بتناول الأدوية الوقائية لتقليل تكرار النوبات.
تحديد العوامل المؤثرة: تعقب العوامل المؤثرة في حدوث الصداع النصفي مثل التوتر، ونقص النوم، والأطعمة المحددةمثل الشوكولاتة والمنبهات، والابتعاد عنها قد يساعد في الوقاية من النوبات.
تطبيق التقنيات الاسترخائية: مثل التنفس العميق، والتأمل، واليوغا، والتدليك، للمساعدة في تخفيف التوتر وتهدئة الجسم والعقل.
الحفاظ على نمط حياة صحي: تجنب التوتر الزائد، والحفاظ على نمط نوم منتظم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول وجبات متوازنة وصحية.
مهمة جدًا أن تعمل مع طبيبك لتشخيص الصداع النصفي وتحديد العلاج المناسب والإرشادات الوقائية بناءً على حالتك الفردية.

أسباب الصداع النصفى الصداع النصفي الصداع الألم الحاد في نصف الرأس أدوية صداع التوتر علاج الصداع النصفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

جورجينا تثير ضجة بتوب قصير أبرز أنوثتها .. صور

اِنت هتقارن ميدو بمحمد صلاح | فاروق جعفر : عيب يا طولان

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تلبية لدعوة السيسي.. رئيس الصومال يصل إلى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

كيفية حفظ النعم من الحسد والعين.. اتبع هذه التحصينات النبوية للوقاية من الحاقدين

كيف تحصن نفسك من الحسد؟ 7 آيات تقرأها على الماء للشفاء العاجل

10 علاجات طبيعية تخلصك من الصداع.. تعرف عليها

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

دعاء الحفظ من الحسد والعين.. 8 كلمات لا يقدر عليها إنس ولا جان

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

بحماس كبير.. كهربا ينتظم في مران منتخب مصر

سفن بريطانية.. اصطدام بحري في ميناء بحريني

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

بسبب عاصفة شتوية شديدة.. تعبئة لـ جيش إسبانيا على طرق السفر

استعدادات مكثفة لإجراءات انتخابات نقابة المحامين|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

حالة رعب.. كائن غريب على متن طائرة أسيوية|لن تتوقع ماذا وجدوا

حبس راكب في مرحاض طائرة هندية.. ماذا حدث له؟

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ