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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا للمسكنات والأدوية..أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من الصداع

الصداع
الصداع

يعد الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا وإزعاجا، حيث يعاني منه أكثر من 50% من سكان العالم، علاوة على ذلك مع تغيرات الطقس تتفاقم احتمالية نزلات البرد والإنفلونزا ،خصوصا فى أجواء الطقس البارد،حيث يلجأ أغلب الأشخاص إلى تناول المسكنات عند الشعور بآلام الرأس، كونها الحل الأسرع والأكثر فعالية،وعلى الرغم من ذلك  لكن هناك طرق طبيعية واطعمة للتخلص من الصداع وتتمثل بجموعة من الأغذية التي تساعد في التخفيف والتخلص من الصداع في خمس دقائق نرصد بعضها وفقا لموقع very well fit


طرق طبيعية للتخلص من الصداع


الزنجبيل:

أثبتت الدراسات الطبية فاعلية الزنجبيل في محاربة الصداع النصفي، وكذلك في التخفيف من الغثيان الذي قد يصاحبه،ووجد أن الزنجبيل فعال في منع ناقل عصبي يسمى البروستاجلاندين، المعروف بتسببه في حدوث تفاعلات التهابية. وقد يسبب هذا الناقل العصبي تورمًا في مناطق مختلفة من الدماغ، وهو أحد الأسباب البارزة للصداع.


الشاي الأخضر والقهوة:

يمتلك الشاي الأخضر والقهوة على خصائص مضادة للالتهابات إضافة لمضادات الهيستامين، القهوة والشاي يعملان على التخفيف من الصداع، إذ تناول هذه المشروبات مع الماء على التخلص من الصداع والتوتر،وتناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي أو القهوة التي تعزز الشعور بالراحة والاسترخاء بعد الصداع.


الكبدة:

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، تساعد هذه المركبات والفيتامينات بفاعلية في مكافحة الصداع المستمر،واظهرت الدراسات أن تناول الكبدة يمكن أن يعالج الصداع؛ فالكبد غني بمادة تسمى CoQ10، وكذلك فيتامين B2.

شرب الماء:

نقص الماء والجفاف بالجسم من أسباب الصداع،لذا ينصح بتناول كميات كافية من شرب الماء ليخفف من أثار الصداع الحاصل بسبب الشعور بالتوتر ويساهم في تخفيف حدة وجع الصداع النصفي.


بذور السمسم:

قد تساعد بذور السمسم في منع حدوث الصداع النصفي الناجم عن التحولات الهرمونية أثناء فترة الحيض،تحتوي بذور السمسم  بفيتامين إي E الذي يساعد في تحقيق التوازن في مستويات هرمون الإستروجين وتحسين الدورة الدموية.


الفواكه:

تحتوي الفواكه على نسبة عالية من الماء، حيث أن الجفاف هو أحد أبرز أسباب الصداع، إذا كنت تسعى إلى تزويد جسمك بكميات إضافية من الماء. كما يحتوي العديد من أنواع الفواكه الأخرى على المغنيسيوم والمعادن التي تمنع أو تخفف آلام الصداع، مثل التفاح والأفوكادو والأناناس الطازج الذي يعتبر مصدرا جيدا للبروميلين، وهو إنزيم مضاد للالتهابات، وغني بالماء.

الصداع طرق طبيعية علاج الصداع البرد الأنفلونزا

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