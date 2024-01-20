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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حذرت من منخفض جوي.. الأرصاد: رياح أوروبية وأمطار في هذا التوقيت

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار اليوم وغدًا ستشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة؛ ومع يوم الإثنين ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، نظرا لاختلاف مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد كتل هوائية قادمة من جنوب
 أوروبا بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة ستشهد اختلافا ملحوظا في بحوالي من 5 لـ 6 درجات بين يومي الأحد والإثنين، حيث تسجل العظمى يوم الإثنين 20 درجة مئوية.

 
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيعمل على وجود نشاط في الرياح وأمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وستختلف من يوم لأخر.
 

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طقس اليوم السبت


 وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، بينما يسود خلال فترة الليل طقس بارد وشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية، التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، كما أنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية غدًا أيضًا، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام أثناء فترة وجود الشبورة.

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