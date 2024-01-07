تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية.

وشهدت أسعار الذهب خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وكل يوم هناك سعر جديد، فـالذهب عيار 21 سجل اليوم الأحد مبلغ 3280 جنيها، بعد أن سجل من ثلاث أشهر ماضية مبلغ 2100 جنيه، وفي بداية عام 2023 كان قد سجل 1100 جنيه، بفارق 2000 جنيه مرة واحدة في عام.



الذهب اليوم

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3749 جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.



سعر الجرام عيار 21:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3280 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.



سعر الجرام عيار 18:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2811 جنيه للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.



الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 26240 جنيها للبيع.

فيما أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.



وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

2000 جنيه في عام



ولفت إلي أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل لأكثر من 3000 جنيه، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه في عام واحد.



وأشار إلي أن الذهب لا يخسر، وهو الحصان الرابح، وبعده العقارات، وأكد أن خامة الذهب انخفضت في الأسواق، وذلك بسبب قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الذهب، وتخزينها، وأن شراء الذهب الآن فرصة لأن الذهب في طريقه للزيادة، وسيصل لـ 3500 جنيه في الربع الأول من العام الحالي 2024.



أسعار الذهب

الذهب لن ينخفض

وفي السياق أشار نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب إلي أن الذهب يتأثر بالأحداث الدولة، وأن سعر الدولار له تأثير على أسعار الذهب، وايضًا العرض والطلب أثر أيضًا على سعر الذهب بالسوق.



ولفت سكرتير عام شعبة الذهب خلالتصريحات تلفزيونية إلي أن الفترة المقبلة لن يكون هناك ثبات بأسعار الذهب، ولكن الذهب سعره متحرك، وأن الذهب لن ينخفض في الأسعار خلال الفترة الحالية، ولكن في حالة استقرار الوضع العالمي، وتنتهي الحرب سيستقر الذهب.