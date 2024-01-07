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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر تطورات متحور كورونا الجديد.. والذهاب للمستشفى في حالتين| تفاصيل

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة آخر تطورات متحور كورونا الجديد.

وقالت “عبد الوهاب” خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن هذا المتحور يشبه بالشكل الكبير دور البرد، ولكنه يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال.
 

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وأشارت إلى أنه لم يتم علاج الأعراض يمكن أن يسبب تليف، لافتة إلى أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم بصورة مستمرة يجب أن يذهب فورًا إلى المستشفى وفي حالة مواجهة مشكلة في التنفس أيضًا.

 

وجدير بالذكر أن أعراض متحور كورونا الجديد “JN.1” رشح في الأنف وحرقان في الزور وصداع وألم في العضلات وألم في الصدر وإسهال، ويأخذ من 5 لـ 7 أيام في الجسم.

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