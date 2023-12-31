6 أعراض لـ متحور كورونا الجديد.. و3 نصائح للتعافي منه| تعرف عليها

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن متحور كورونا الجديد “JN.1”، سرعته كبيرة في الانتشار ولكن لم يتم تصنيفه كوباء من قبل منظمة الصحة العالمية، متابعًا أن حدته أقل ولا تستدعي أعراضه الدخول للمستشفى.





وأضاف “سالم” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن من أعراض متحور كورونا الجديد “JN.1” رشح في الأنف وحرقان في الزور وصداع وألم في العضلات وألم في الصدر وإسهال، ويأخذ من 5 لـ 7 أيام في الجسم.



وتابع الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني أن المريض عليه أن يأخذ راحة في حالة إصابته بأعراض متحور كورونا الجديد “JN.1”وتناول غذاء صحي متوازن والحصول على حجم سوائل جيد وغسل الأيدي.