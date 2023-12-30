طبيب أمراض صدرية: أعراض متحور كورونا الجديد ضعيفة.. فيديو

تحدث الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقال أمين،، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الفيروس لكي يتعايش ويستمر لمدة أطول يكون هناك العديد من المتحورات"، لافتا: "المتحورات تكون ضعيفة وذلك نتيجة تلقي التطعيم الخاص بكورونا لذلك تكون الأعراض بسيطة".

وأضاف: "الأعراض عبارة عن احتقان في الزور وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورشح وفقدان حاسة الشم والتذوق"، مشيرا: "الأعراض بسيطة ومعظم الحالات تتخطى هذا الدور بدون أي مضاعفات أو الدخول في التهاب رئوي".