مع تفشيها السريع.. أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

يعاني كثيرين حول العالم من الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، حيث لاحظ العلماء المزيد من الأعراض غير المتوقعة للمرض، ومنها القلق وصعوبة النوم، خصوصا بعد أن أصاب متحور أوميكرون JN.1 حوالي 44% من حالات كوفيد المنتشرة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مقارنة بـ 21% فقط قبل أسبوعين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، أن الأعراض المألوفة المتحور الجديد تشمل سيلان الأنف والسعال والصداع، ويقول العلماء أن هناك الآن علامتين إضافيتين يجب إضافتهما إلى القائمة.

ووفقًا لبيانات المسح الجديدة التي جمعها مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة، يعاني نحو 10 بالمائة من الحالات المصابة بسلالة JN.1 ، من القلق والأرق الذي من السمات المميزة للعدوى في الآونة الأخيرة فقط.

وفي الوقت نفسه، لم يتم الإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق أو الشم، والتي كانت تعتبر في السابق من الأعراض الشائعة لمرض كوفيد، كما كان من قبل، لقد قدمت خصائص تفشي المرض في المملكة المتحدة تقليديًا لمحة عما سيأتي في الولايات المتحدة.

ويقترح العلماء أن القلق يمكن أن يكون أيضًا علامة على إصابة شخص ما بالعدوى على الرغم من أن سبب ذلك لا يزال محل تساؤل، وبدأ JN.1 في الظهور في بعض البلدان في أواخر أكتوبر، مما يشير إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع منذ منتصف نوفمبر ربما أصيبوا بهذا المتغير الفرعي.

وأصبحت مشكلة النوم أكثر شيوعًا أيضًا، حيث أبلغ ما يقرب من تسعة بالمائة من الأشخاص عن هذا كأحد الأعراض في نوفمبر، وارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 11 في المئة.

واوضح علماء بريطانيون أن الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بسلالة JN.1 هي سيلان الأنف، حيث أبلغ 31% من المرضى، والسعال بنسبة 23%، وكذلك الصداع بنسبة 20%، وأفاد ما يقرب من 20 في المائة عن الضعف والتعب، وأفاد 16 في المائة أنهم يعانون من آلام في العضلات.

ومن المثير للاهتمام أنه منذ بداية الوباء، ظهرت تقارير عن تغير حاستي التذوق والشم، والتي انخفضت بنسبة 42 بالمائة، ولكن ما إذا كان الشخص سيعاني من بعض أو كل هذه الأعراض، بما في ذلك تلك التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع من قبل، يعتمد إلى حد كبير على صحة كل فرد ومناعته ضد الفيروس.

وأعراض كوفيد بشكل عام 'تميل إلى أن تكون متشابهة عبر المتغيرات'، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويشير الانتشار المتزايد للأعراض الأقل توقعًا إلى أن الفيروس يمكن أن يتحسن في التهرب من أجهزة المناعة لدى الناس. ومع ذلك، فإنه لا يثبت أن السلالة أكثر ضراوة وفتكًا من السلالات السابقة.

وهناك علامات على أن كوفيد آخذ في الارتفاع، حيث أدرج مركز السيطرة على الأمراض (CDC) نشاط فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي على أنه 'مرتفع جدًا' - وهو أعلى مقياس حسب مقاييس الوكالة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الدخول اليومية إلى المستشفيات بسبب كوفيد بنحو 17 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين، وقد تم اكتشاف المتغير الجديد لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر، وفي أكتوبر، كان يشكل 0.1 بالمائة فقط من حالات كوفيد.

JN.1 يشبه إلى حد كبير البديل BA.2.86 السابق، مع حدوث طفرة واحدة فقط في البروتين الشوكي للفيروس.