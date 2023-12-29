عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد آلالاف السنين.. مومياء مراهقة مصرية تكشف مفاجأة غير متوقعة

صدى البلد

توصل علماء الآثار إلى اكتشاف صادم بعد إعادة فحص مومياء أم مراهقة محنطة ماتت أثناء الولادة منذ أكثر من 1500 عام.

أجرى فريق من جامعة جورج واشنطن فحوصات التصوير المقطعي (CT) على الجسم، وكشف عن رأس طفل عالق في قناة الولادة وجنين آخر عالق في تجويف الصدر،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان قد تم دفن المرأة، التي لم يتجاوز عمرها 17 عامًا، مع الطفل مقطوع الرأس، مما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن الشابة كانت حامل بتوأم دون علمها،ويتكهن الفريق بأن التوأم الأكبر كان مريض وقد مات بسبب قطع رأس الجنين، بينما انفصل التوأم الأصغر عن الرحم وهاجر إلى منطقة الصدر.

txt

سر داخل مقبرة توت عنخ آمون يكشفه علماء المصريات.. تفاصيل

txt

محارق الجثث لا تتوقف.. كورونا تعود بقوة في الصين وهذه البلدان

تم اكتشاف رفات المرأة عام 1908 في مقبرة البجوات في واحة الخارجة المصرية الواقعة في الصحراء الغربية، تم استيطان واحة الخارجة لأول مرة منذ حوالي 50 ألف عام ولعبت دورًا حاسمًا في الاقتصاد والجيش في مصر القديمة.

ويُعتقد أن عمر المرأة كان يتراوح بين 14 و17 عامًا عند الوفاة، ودُفنت وذراعاها على جانبيها وقدميها مقيدين ببعضهما، كما تم وضعها أيضًا في طبقات من كمية كبيرة من الملح، والتي لها خصائص تجفيف تؤدي إلى تجفيف الجسم بالكامل.

استخدم الباحثون ملاحظات ميدانية من عام 1908 أثناء عملهم، والتي أظهرت أن علماء الآثار السابقين قاموا بفك غلاف الجثة، وأزالوا ذراعيها، ومزقوا عظم الفخذ، وأحدثوا شقًا في البطن.

تشير الملاحظات أيضًا إلى طفل مقطوع الرأس بين ساقيها ومغطى بطبقات من الملح، وحددت الأشعة المقطعية الطفل داخل التجويف العلوي الأيسر لصدر المومياء، وأظهرت عظامًا طويلة وأضلاعًا وأقواسًا عصبية وجمجمة وخمس عظام لليد.

وبينما ذكر الاكتشاف الأولي التوأم الأول، فإن الملاحظات لم تتضمن ذكر جنين آخر، وكتب الفريق في الدراسة التي نشرت هذا الشهر في المجلة الدولية لعلم آثار العظام: "لم يتم اكتشاف هذا الجنين من قبل".

وتمكن الفريق من تحديد عمر الوفاة لدى الأطفال بما يتراوح بين 36 و40 أسبوعًا قبل الولادة، مما يثبت أنهم توأمان.

لم تذكر الملاحظات الميدانية الأصلية سبب الوفاة، لكن باستخدام الأدلة والصور الفوتوغرافية والأشعة المقطعية، خلص الباحثون إلى أنها "كانت انحباسًا لرأس الجنين أثناء الوضع المقعدي للجنين".

وجاء في الدراسة: "إن اكتشاف رأس الجنين في مدخل الحوض يدل بشكل قاطع على حدوث توقف المخاض"، وأوضح العلماء:" أنه من المحتمل أن يكون الوضع المقعدي للجنين قد تسبب في توقف المخاض.

txt

اغتيال رئيس وأحداث مروعة.. العرافة الكفيفة بابا فانجا تلقي بـ ودع نبؤاتها للعام الجديد

txt

ليلًا أم صباحًا.. تعرف على الوقت المناسب للاستحمام

وأشار الفريق أيضًا إلى أن هذا كان حدثًا نادرًا فهو يحدث فقط بنسبة 0.14 إلى 0.14 لكل 10000 ولادة حية، ولم تتضح بعد كيفية هجرة الجنين الثاني إلى التجويف الصدري،وتقول الدراسة: "من الممكن أن يكون الطفل المجهول قد تم تحنيطه مع الأعضاء الداخلية الأخرى".

وأوضحت الدراسة:"أثناء عملية التحنيط، كان الحجاب الحاجز والأنسجة الضامة في تلك المنطقة قد ذاب، مما يسمح للجنين الذي لم يولد بعد بالتحرك إلى تجويف الصدر"،وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف يؤكد مدى خطورة الولادة في العصور المصرية القديمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه بالرباط الصليبي

الجرام نزل 110 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023

موضوعات متعلقة

سر داخل مقبرة توت عنخ آمون يكشفه علماء المصريات.. تفاصيل

محارق الجثث لا تتوقف.. كورونا تعود بقوة في الصين وهذه البلدان

على غرار Home Alone.. طفل يضيع من جدته ويركب طائرة خاطئة

بابا نويل يفاجئ الأطفال بسقوطه متوفيا.. تفاصيل مفجعة

لون عيون انتشر قديمًا واختفى عن عالمنا الآن.. ما هو؟

اغتيال رئيس وأحداث مروعة.. العرافة الكفيفة بابا فانجا تلقي بـ ودع نبؤاتها للعام الجديد

ليلًا أم صباحًا.. تعرف على الوقت المناسب للاستحمام

نظام غذائي متداول يتبعه المشاهير له أثارا ضارة على الدماغ.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

استمرار هبوط الذهب.. وسعر الجرام عيار 21 مفاجأة اليوم الجمعة 29-12-2023

مفاجأة سعيدة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب

بعد آلالاف السنين.. مومياء مراهقة مصرية تكشف مفاجأة غير متوقعة

النقل تطلق تذكرة موحدة لكافة المواصلات التابعة للوزارة | إليك الموعد

ناقد رياضي عن إمام عاشور: واخد بطولات قبل الأهلي ومع الزمالك

زيلينسكي: صادرات ممر البحر الأسود البديل تبلغ 12 مليون طن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذي ومفيد .. طريقة عمل المغات

من هم الأكثر عرضة بمتحور كورونا الجديد ... هل الأطفال منهم؟

أسرع دليفري في مصر ينقذ موديست.. الفرنسي يفطر على هدف ببطولة السوبر

بعد انفصالهما .. شاهد صور جمعت بين رنا رئيس وخطيبها

فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

بالطبل والمزمار.. جماهير الأهلي بالإمارات تحتفل بكأس السوبر المصري|فيديو

شاهد .. كهربا "يكهرب" موديست احتفالا بكأس السوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ