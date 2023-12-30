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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صواريخ ومهمات.. سباق الفضاء يشتد في عام 2024

صدى البلد

من المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا رائعًا بالنسبة للبعثات الفضائية، خصوصا مع عودة وكالة ناسا الفضائية الأمريكية لنشاطها وتخطيطها لارسال رحلة إلى القطب الجنوبي للقمر.

ويبدو أن وكالات الفضاء العالمية والشركات الخاصة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تتطلع بالفعل إلى عام أكثر عمل بالفضاء، ومن بينها وكالة ناسا، التي عادت أخيرًا إلى القمر بعد 40 عامًا، وشركة Blue Origin التي تعتزم ارسال طاقم نسائي بالكامل إلى المدار.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك أيضًا فرصة للقيام بأول مهمة بريطانية بالكامل إلى الفضاء والمرحلة الأولى من برنامج Polaris Dawn الطموح لشركة SpaceX .

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يشهد عام 2024 أكبر إطلاق فضائي تحت مسمي Artemis II، المقرر إجراؤه في نوفمبر، والذي سيمثل أول رحلة لوكالة ناسا الأمريكية إلى القمر منذ برنامج أبولو في السبعينيات، ولكن بدلاً من الهبوط على سطح القمر، سوف يطير أرتميس الثاني حوله.

كما سيقوم أربعة رواد فضاء على متن مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا بالدوران حولها قبل العودة إلى الأرض، ومن خلال القيام بذلك، يجب أن يحطم أرتميس الثاني الرقم القياسي لأبعد مسافة قطعها البشر من الأرض الذي سجله أرتميس الأول في عام 2022.

ويمهد Artemis II أيضًا الطريق لـ Artemis III، الذي سيتم عقده في ديسمبر 2025، بشرط عدم وجود أي تأخيرات أخرى، وسيهبط أرتميس 3 البشر على سطح القمر لأول مرة منذ رحلة أبولو 17 في عام 1972.

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ويأتي كلا البرنامجين في أعقاب نجاح Artemis I في عام 2022، الذي دار بكبسولة أوريون حول القمر ولكن دون وجود أي بشر داخلها، وبدلاً من ذلك، كان على متن الطائرة ثلاث دمى والعديد من الحلي التي اختارتها وكالة ناسا بما في ذلك حصاة البحر الميت، و567 علمًا أمريكيًا وتميمة الخروف شون.

وترى وكالة ناسا أن أرتميس هو الذي يضع الأساس لكل من وكالات الفضاء الدولية والشركات الخاصة لبناء مستوطنة واقتصاد على سطح القمر، ومن هناك في النهاية إرسال البشر إلى المريخ.

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