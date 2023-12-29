مذنب الشيطان يضرب الأرض خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

انفجر مذنب ضخم عشرات المرات هذا العام، مما دفع العلماء إلى الكشف عن نمط لانفجاراته، والتنبؤ بموعد انفجاراته التالية، ويبلغ حجم المذنب الذي يتخذ مساره نحو الأرض من حجم مدينة.

ويُطلق عليه اسم مذنب الشيطان لأنه ينبت له قرون أثناء الانفجارات البركانية، ويبدو أن الصخرة الفضائية تقذف الجليد والغاز بعنف كل 15 يومًا، ولكن الحدث الأخير وقع في 14 ديسمبر، والمفترض أن يكون الحدث التالي في 29 أو 30 ديسمبر.

ووجد علماء الفلك أن الجسم الكوني، المعروف رسميًا باسم المذنب 12P، يدور خلال فترة أسبوعين، مما يضع فتحة البركان البركاني تجاه الشمس وينتج عن الحرارة الشديدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال ريتشارد مايلز من الجمعية الفلكية البريطانية لموقع Spaceweather.com: "يحتوي المذنب 12P على نبع تبريد فائق، يثور بعد شروق الشمس المحلي في موقعه"، ويُعرف 12P/Pons-Brooks بأنه مذنب بركاني بارد أو بركاني بارد، والذي يُظهر نشاطًا بركانيًا.

ولكن بدلاً من قذف الصخور المنصهرة والبراكين الشبيهة بالحمم البركانية على الأرض، يطلق المذنب البركاني الجليدي مزيجًا من الغازات والجليد، وعندما يقترب مذنب بركاني بارد من الشمس، مثلما يفعل 12P/Pons-Brooks - فإنه يسخن ويؤدي إلى زيادة الضغط في النواة.

ويتزايد الضغط حتى ينفجر النيتروجين وأول أكسيد الكربون ويقذفان الحطام الجليدي عبر الشقوق الكبيرة في قشرة النواة، ويمكن لهذه التيارات الغازية أن تشكل أشكالًا مميزة عند النظر إليها من خلال التلسكوب، مثل قرون الشيطان، والتي توصف أيضًا بحدوة الحصان أو صقر الألفية من حرب النجوم.

ويبلغ حجم هذه الصخرة الفضائية حجم مذنب هالي الشهير، وكانت آخر مرة شوهدت فيها بالعين المجردة على الأرض في عام 1954.

ويشار إليه أيضًا باسم مذنب من نوع هالي لأن مداره حول الشمس الذي يبلغ 71 عامًا يضعه في نفس فئة صخرة الفضاء الأكثر شهرة في التاريخ، والتي تستغرق حوالي 75 عامًا للدوران حول نجمنا، على عكس آلاف السنين. سنوات مثل معظم المذنبات.

على الرغم من أن بونس-بروكس سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يصل إلى حجم +4، لذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة في مايو ويونيو 2024 أيضًا.



وسيكون أكثر سطوعًا في سماء الليل في 2 يونيو 2024، اسم المذنب مشتق من اثنين من علماء الفلك الذين اكتشفوه "جان لويس بونس "و"ويليام روبرت بروكس"، واكتشفه بونس لأول مرة في عام 1812 وبروكس مرة أخرى في عام 1883، محددًا عودة مذنب الشيطان إلى نظامنا الشمسي كل 71 عامًا.

منذ القرن التاسع عشر، تمت ملاحظة ما لا يقل عن سبعة انفجارات كبيرة، وفقًا لتقارير SpaceWeather، 2023 يسير بخطى حثيثة لمطابقة هذا الرقم في عام واحد فقط.