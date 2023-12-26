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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على غرار Home Alone.. طفل يضيع من جدته ويركب طائرة خاطئة

صدى البلد

في مشهد مشابه لـ الفيلم الأجنبي الشهير "Home Alone" فقد صبي يبلغ من العمر ست سنوات طريقه بشكل مؤسف في عيد الميلاد، فقد كان الطفل يسافر بمفرده لأول مرة لزيارة جدته في عيد الميلاد، ولكن انتهى به الأمر على متن الطائرة الخطأ وهبط على بعد مئات الأميال من المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه.

وقالت جدته ماريا راموس المصدومة: "قالوا لي: لا، إنه ليس على هذه الرحلة. لقد فاته رحلته، فقلت: لا يمكنه تفويت رحلته لأنني أملك بطاقة تسجيل الوصول"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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ليتبين أنه بدلاً من الطيران من فيلادلفيا إلى جنوب غرب فلوريدا، تم وضع كاسبر الصغير بالخطأ على متن رحلة جوية إلى أورلاندو، ولحسن الحظ، كان كاسبر آمنًا في أورلاندو، على بعد أربع ساعات، على الرغم من أن حقيبته وصلت إلى الوجهة الصحيحة.

أصيبت ماريا بالذهول عندما لم يحضر حفيدها على متن رحلة طيران سبيريت الجوية المقصودة، كما وصفت محادثة أجرتها مع مضيفة طيران، وقالت: "ركضت داخل الطائرة إلى المضيفة وسألتها: أين حفيدي؟ هل تم تسليمه إليك في فيلادلفيا؟، فقالت: لا، لم يكن معي أطفال".

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وعلق مايكل لوباردي من شركة Spirit Airlines تعليقًا رسميًا:"في 21 ديسمبر، تم صعود طفل غير مصحوب بذويه من فيلادلفيا (PHL) إلى فورت مايرز (RSW) بشكل غير صحيح على متن رحلة متجهة إلى أورلاندو (MCO)".

وأضاف: "كان الطفل دائمًا تحت رعاية وإشراف أحد أعضاء فريق الطائرة، وبمجرد اكتشافنا للخطأ، اتخذنا خطوات فورية للتواصل مع العائلة وإعادة الاتصال بهم، وأضاف:"نحن نأخذ سلامة ومسؤولية نقل جميع ضيوفنا على محمل الجد ونجري تحقيقًا داخليًا،نعتذر للعائلة عن هذه التجربة".

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