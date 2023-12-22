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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: الأرض تقترب من السقوط إلى الهاوية.. لهذا السبب

صدى البلد

قدمت دراسة أجريت مؤخرًا لمحة مرعبة عن مستقبل كوكب الأرض، لتكن النتيجة مرعبة لا تحمل أي خير.

 

قام الباحثون بمحاكاة "تأثير الاحتباس الحراري الجامح" - وهو تصاعد كبير في درجات الحرارة على كوكبنا.


 

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ومما يثير القلق أنهم يقولون إن الأرض يمكن أن تصبح قريبًا جحيمًا غير صالح للسكن، تمامًا مثل كوكبنا المجاور، كوكب الزهرة.


 

وليس علينا أن ننظر بعيدًا جدًا في المستقبل للوصول إلى هذه النقطة، حيث يتوقع العلماء أن تأثير الاحتباس الحراري الجامح على الأرضقد يكون على بعد بضع مئات من السنين فقط أو حتى أقل من ذلك.


 

وقاد الدراسة الجديدة علماء فلك في جامعة جنيف (UNIGE)، إلى جانب مختبرات CNRS الفرنسية في باريس وبوردو.


 

ويحذرون من تبخر المحيط السطحي بأكمله للأرض و"الزيادة الهائلة في درجات حرارة السطح العالمية".


 

ويقولون في ورقتهم البحثية: "هذا التحول غير المستقر مناخياً يفصل بين مجموعتين من الكواكب، الكواكب المعتدلة والكواكب الساخنة بعدالهروب".

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هذا واحد من عدة سيناريوهات تهدف إلى شرح الفرق بين الأرض وبداية كوكب الزهرة.


 

إن فهم ظاهرة الاحتباس الحراري الجامح أمر محوري لتقييم التطور المختلف لكوكب الزهرة والأرض.


 

يُعرف كوكب الزهرة باسم "التوأم الشرير" للأرض لأنه صخري أيضًا وبنفس الحجم تقريبًا، لكن متوسط درجة حرارة سطحه يبلغ 870 درجة فهرنهايت (465 درجة مئوية).


 

بفضل غلافه الجوي الكثيف، يعتبر كوكب الزهرة أكثر سخونة من كوكب عطارد، على الرغم من أن الأخير يدور بالقرب من الشمس.


 

إن الكرة الصخرية ليست فقط غير صالحة للسكن، ولكنها أيضًا عقيمة، حيث أن سطحها ساخن بدرجة كافية لإذابة الرصاص وسحب سامةمن حمض الكبريتيك.


 

وحتى من الأرض، فإن كوكب الزهرة هو ألمع شيء في سماء الليل باستثناء القمر، ويمكن تمييزه من خلال لون أصفر طفيف.


 

وبهذه الطريقة، فهو بمثابة تحذير واضح لأبناء الأرض بشأن ما يمكن أن يحدث لكوكبنا يومًا ما.


 

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