حطام على كوكب المريخ من عالم آخر.. ماذا يعني ذلك؟

التقطت مروحية "إنجينيتي" Ingenuity التابعة لناسا، والتي يطلق عليها اسم "مارسكوبتر" Marscopter صورًا مذهلة للحطام على سطح الكوكب الأحمر “كوكب المريخ” الذي أطلق عليه اسم العالم الآخر.

التقطت مروحية المريخ التابعة لناسا صورًا مذهلة لحطام "عالم آخر" على سطح الكوكب الأحمر، وتم التقاط الصور بواسطة مروحية Ingenuity التابعة لناسا، والتي يطلق عليها اسم Marscopter ، وهي أول طائرة تحقق رحلة على كوكب آخر.

فقد أكملت المروحية 67 رحلة وتستعد للشروع في أطول رحلة لها على الإطلاق حتى الآن، وتُظهر الصور، التي التقطت في أبريل الماضي، حطامًا مدمرًا على سطح المريخ، ولكن على الرغم من أنها أُطلق عليها اسم 'العالم الآخر'، فهي ليست غريبة في الأصل.

الحطام هو في الواقع من معدات الهبوط التي هبطت بالمركبة الجوالة Ingenuity وPerseverance في عام 2021.

وفي حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، قال إيان كلارك، المهندس الذي عمل على نظام المظلة في مركبة بيرسيفيرانس: "هناك بالتأكيد عنصر خيال علمي فيه، إنه ينضح بعالم آخر، أليس كذلك؟".

وتابع: "يقولون إن الصورة تساوي 1000 كلمة، ولكنها تستحق أيضًا قدرًا لا حصر له من الفهم الهندسي، يمكن أن تقدم الصور نظرة ثاقبة للفنيين الآخرين الذين يعملون في مهمات مستقبلية إلى المريخ".

وقال:"لقد حققت مركبة بيرسيفيرانس أفضل هبوط موثق على كوكب المريخ في التاريخ، حيث أظهرت الكاميرات كل شيء بدءًا من نفخ المظلة وحتى الهبوط، لكن صور إنجينيويتي تقدم وجهة نظر مختلفة".

وقال: 'إذا عززوا أن أنظمتنا تعمل كما نعتقد أنها تعمل أو قدموا حتى مجموعة بيانات واحدة من المعلومات الهندسية التي يمكننا استخدامها لتخطيط عودة عينات المريخ، فسيكون ذلك مذهلاً. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الصور لا تزال هائلة وملهمة'. '.