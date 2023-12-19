هرم غريب أسفل مياه جزيرة يابانية يصبح أكبر لغز في العالم

تحت المياه المحيطة بجزيرة يوناجوني اليابانية، توجد الآثار الشاهقة لمدينة عمرها 10000 عام، والتي بنيت على يد حضارة مفقودة.





وهذا على الأقل ما يعتقده العديد من الخبراء، فقد تتكون التكوينات المذهلة من نصب تذكاري مكدس على شكل هرم، إلى جانب هياكل تشبهبقايا قلعة ومعابد وقوس وملعب، ويبدو أن جميعها متصلة بالطرق.





وأوضح عالم الأحياء البحرية ماساكي كيمورا لمجلة ناشيونال جيوجرافيك أن الهيكل الأكبر يبدو وكأنه هرم معقد ومتجانس ومتدرج يرتفع منعمق 25 مترًا [82 قدمًا]".





في ذلك الوقت، كان كيمورا يرسم خرائط الهياكل الغريبة لأكثر من 15 عامًا، وفي كل مرة كان يغوص فيها لرؤيتها، أصبح أكثر اقتناعًا بأنهاجزء من مدينة قديمة.





وافترض هو وآخرون أن هذه الجزر ربما تكون قد بناها شعب جومون في البلاد: وهم الصيادون وجامعو الثمار الذين سكنوا الجزر منذ عام12000 قبل الميلاد، حسبما ذكرت بي بي سي.





ومع ذلك، ليس الجميع مقتنعين بفكرة أتلانتس اليابانية، وقال روبرت شوتش، الأستاذ في جامعة بوسطن، الذي استكشف الموقع بنفسه، إنه يعتقد أن نصب يوناجوني كما هو معروف الآن ليس من صنع الإنسان على الإطلاق.





وفي إشارة إلى منصاتها وشرفاتها، قال لمجلة ناشيونال جيوجرافيك: "إنها جيولوجيا أساسية وطبقات كلاسيكية للأحجار الرملية، والتيتميل إلى التكسر على طول المستويات وتعطيك هذه الحواف المستقيمة جدًا، خاصة في منطقة بها الكثير من العيوب والنشاط التكتوني".





لقد مر الآن أكثر من 16 عامًا منذ أن تحدث الرجلان إلى المجلة، و37 عامًا منذ اكتشاف النصب التذكاري، ومع ذلك تظل حقيقة أصوله لغزًا.

وقد عثر عليه غواص محلي لأول مرة في عام 1986، عندما لاحظ خطوات "الهرم" شبه المستقيمة تمامًا،منذ ذلك الحين، كثرت النظرياتحول مصدرها على الأرض.