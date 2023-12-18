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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور متغير جديد لـ كورونا شديد الخطورة.. تفاصيل

صدى البلد

يمثل المتغير الفرعي JN.1 حاليًا ما يقدر بنحو 15-29 بالمائة من الحالات في الولايات المتحدة، وتحذر أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن حالات دخول المستشفى لمرض كوفيد-19 تتزايد بسرعة.
ويرتبط المتغير الفرعي ارتباطًا وثيقًا بـ BA.2.86، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أغسطس من العام الماضي، ويتميز بأكثر من 30 طفرة مقارنةً بـ omicron XBB.1.5، وهو المتغير السائد لمعظم عام 2023.

ومع ذلك، فإن JN.1 يثير قلقًا خاصًا لأنه يمتلك أكثر من ثلاثين طفرة في بروتينه الشوكي مقارنةً بـ XBB.1.5، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وتعد هذه مشكلة لأنه يدخل كوفيد إلى خلايانا عبر البروتين الشوكي الجزء الخارجي من الفيروس الذي يتعرف عليه الجهاز المناعي، لذا كلما زاد عدد الطفرات في البروتين الشوكي للفيروس، زادت احتمالية تجنبه الاستجابة المناعية.

لا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة مما إذا كان JN.1 سيتجنب الاستجابة المناعية المكتسبة بشكل طبيعي أو الناجمة عن اللقاح، لكن مركز السيطرة على الأمراض أثار مخاوف حذرة.

وقالت الوكالة مؤخرًا: "إن النمو المستمر لجين JN.1 يشير إلى أنه إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل في التهرب من أنظمتنا المناعية"، وتشير أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن المتغير الجديد يضم ما يقدر بنحو 15-29 بالمائة من جميع الحالات في أمريكا وله تأثيرات ملموسة.

وقالت الوكالة في تحديثها الأسبوعي: “إن حالات دخول المستشفيات لـCOVID-19 ترتفع بسرعة”، وأضافت:"منذ الصيف، يتتبع مسؤولو الصحة العامة ارتفاعًا في متلازمة الالتهابات المتعددة الأجهزة لدى الأطفال (MIS-C)، والتي يسببها كوفيد-19. ويتزايد نشاط الأنفلونزا في معظم أنحاء البلاد. ولا يزال نشاط الفيروس المخلوي التنفسي مرتفعًا في العديد من المناطق".

ومع ذلك، فقد حذرت الوكالة من أنه لا يوجد دليل على أن JN.1 يمثل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة مقارنةً بالمتغيرات الأخرى المنتشرة حاليًا.

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الهيئات الصحية الأخرى تصدر أصواتا مماثلة، وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "إنها تتمتع بميزة النمو، ولكن هذا ما نتوقعه من المتغيرات المصنفة على أنها متغيرات مثيرة للاهتمام".

وأوضحت:"من حيث الخطورة، لا نرى تغييرًا في ملف تعريف المرض لدى الأشخاص المصابين بـ BA.2.86 وسلالاته الفرعية، بما في ذلك JN.1، لكنه بالطبع أحد الأمراض التي يجب مراقبتها".

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