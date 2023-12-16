مجمع سري ومخابئ.. ماذا يفعل مارك زوكربيرج في هاواي؟

من المقرر أن ينفق مارك زوكربيرج 270 مليون دولار على مجمعه السري في هاواي، والذي يضم قصورًا متعددة وقرية بأكملها ومخبأ تحت الأرض مساحته 5000 قدم مربع.

حصلت WIRED على سجلات عامة ووثائق قضائية تكشف عن جميع وسائل الراحة الباهظة التي يخطط زوكربيرج لإدراجها في ممتلكاته فيمزرعة كولاو الواقعة على الشاطئ الشمالي الشرقي لجزيرة كاواي، أقدم جزر هاواي.

اشترى مؤسس فيسبوك الملياردير، البالغ من العمر 39 عامًا، 110 فدانًا من مزرعة السكر السابقة في الجزيرة في عام 2021، مما أضاف إلى الزوجين 1300 فدانًا من العقارات الفاخرة بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

سيكون مشروعه الذي تبلغ تكلفته 270 مليون دولار واحدًا من أكبر الإنشاءات الشخصية على الإطلاق، وسوف يمتد قصران في المجمع المكتفي ذاتياً على مساحة إجمالية لا تقل عن 57000 قدم مربع.

وكشفت الوثائق أن المنازل الفخمة ستشمل 30 غرفة نوم و30 حمامًا وقاعات مؤتمرات ومطبخًا صناعيًا ومصاعد متعددة، سيربط نظام نفق متقن تحت الأرض بين القصور، ويمتد المسار، الذي سيكون بمثابة مأوى، على مساحة 5000 قدم مربع ويضم منطقة معيشة ومكتبة وفتحة للهروب.

يحتوي المخبأ على أبواب عازلة للصوت مصنوعة من المعدن والخرسانة للحماية من التهديدات المحتملة، بما في ذلك القنابل، لن يضطر زوكربيرج وضيوفه المحظوظين إلى القلق بشأن مغادرة المجمع لأي سبب من الأسباب، فالملكية المكتفية ذاتيًا تحتوي على مصادر للطعام والمياه بالإضافة إلى كل وسائل الراحة التي يمكنك التفكير فيها.

توجد بيوت ضيافة وصالة ألعاب رياضية وساونا والعديد من حمامات السباحة وحوض استحمام ساخن ومغطس بارد وملعب تنس، ولكن الميزة الفريدة بشكل خاص في لوحة زوكربيرج العلوية هي شبكة مكونة من 11 منزل شجرة متصلة بجسور من الحبال.

رفع المقاول الذي بنى منزل الشجرة الرائع دعوى قضائية ضد زوكربيرج العام الماضي بشأن مبلغ 133.726 دولارًا أمريكيًا من الأموال غير المدفوعة التي يُزعم أن رجل الأعمال مدين بها.

كان مشروع زوكربيرج العقاري الفاخر في هاواي مليئًا بالجدل، حيث اتهم الناس مؤسس فيسبوك بـ 'استعمار هاواي'.

واتهم منظمو عريضة Change.org لعام 2020 الملياردير بمقاضاة السكان الأصليين من أجل بناء قصر على أراضيهم.

جاء في الالتماس: 'لقد تعرض سكان هاواي بالفعل لسوء المعاملة بما فيه الكفاية'. نحن بحاجة إلى السماح لهم بالحصول على هذا. أرضهم مهمة بالنسبة لهم. إنه يبني قصراً لماذا؟ هل تعيش في كاواي لمدة شهرين من العام؟ هذا غير إنساني. انه مريض. يجب أن يتم إيقافه.

في عام 2022 رفعت عائلة حارس الأمن الذي كان يعمل لدى مارك زوكربيرج وتوفي متأثرًا بنوبة قلبية بعد صعوده تلة شديدة الانحدار، دعوى قضائية بالقتل الخطأ ضد مؤسس ميتا، وتم العثور على رودني ميديروس، 70 عامًا، ويده على صدره أثناء عمله في نوبة عمل في منزل زوكربيرج في مزرعة كوالوا في كاواي، هاواي.

وتم نقل حارس الأمن إلى المستشفى، وتوفي في وقت لاحق من نفس اليوم،كان يعمل في أسفل تلة شديدة الانحدار على شاطئ بيلا عندما بدأت السماء تمطر، مما أجبر ميديروس على السير فوق التل المنحدر بمفرده في 4 أغسطس 2019.

تعتبر ملكية زوكربيرج الفخمة خاصة للغاية، ففي عام 2016 بدأ في بناء جدار حجري يبلغ ارتفاعه ستة أقدام ويمتد على طول العقار بجوار طريق في مجتمع كيلويا شبه الريفي.